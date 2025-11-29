쿠팡, 개인정보 노출 3천370만개 확인..."진심으로 사과”

쿠팡은 개인정보가 노출된 고객 계정이 3천370만개로 확인됐다고 29일 밝혔다. 이는 지난 18일 파악된 4천500개 계정보다 약 7천500배 늘어난 수준이다.

쿠팡에 따르면 노출된 정보는 이름, 이메일 주소, 배송지 주소, 배송지 전화번호 등이다. 결제 정보나 신용카드 번호, 로그인 정보는 노출되지 않았다.

쿠팡은 해외 서버를 통해 지난 6월 24일부터 무단으로 개인정보에 접근한 것으로 추정하고 있다. 현재 접근 경로를 차단하고 내부 모니터링을 강화했다. 또 독립적인 리딩 보안기업 전문가를 영입하고 사법 기관 및 규제 당국과 지속적으로 협력하고 있다.

쿠팡앱

쿠팡 측은 “결제 정보, 신용카드 번호, 로그인 정보는 노출되지 않았으므로 쿠팡 이용 고객은 계정 관련 조치를 취할 필요가 없다”며 “이번 일로 인해 발생한 모든 우려에 대해 진심으로 사과 드리며, 고객 여러분께서 쿠팡을 사칭하는 전화, 문자 메시지 또는 기타 커뮤니케이션에 주의해달라”고 당부했다.