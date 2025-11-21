쿠팡 4천500명 개인정보 노출..."조사중"

쿠팡에서 가입자 4천500명의 개인정보가 노출되는 사고가 발생했다. 회사 측은 당국 신고 후 협조 중이라고 밝혔다.

21일 관련업계에 따르면 쿠팡은 지난 20일 저녁 약 4천500명 가입자에게 "18일, 고객님의 개인정보가 비인가 조회된 것으로 확인됐다"며 "조회된 정보는 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록(입력하신 이름·전화번호·주소), 최근 5건의 주문 정보로 확인됐다"고 설명했다.

회사는 "해당 활동을 탐지한 후, 즉시 제3자가 사용했던 접근 경로를 차단했다. 지금까지 조회한 정보를 이용한 사례는 확인되지 않았다"면서 "더불어, 쿠팡은 지속적인 모니터링을 수행하고 있으며, 관련 당국에 신고했고 긴밀히 협조하고 있다"고 말했다.

그러면서 "결제와 관련된 정보에 대한 접근은 없었고, 안전하게 보호되고 있다"며 "쿠팡을 사칭하는 전화, 문자 등에 각별한 주의를 부탁드린다"고 덧붙였다.

이와 관련 쿠팡 측은 "쿠팡 시스템과 내부 네트워크망의 외부 침입 흔적 역시 없는 것으로 확인했다"면서 "쿠팡은 해당 활동을 탐지한 후, 즉시 필요한 대응 조치를 완료했고 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다"고 설명했다.

회사는 현재까지 파악된 원인과 경과 등을 현재까지 파악된 원인과 경과 등을 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 신고했다.