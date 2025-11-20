여성 임원 더 늘린 CJ온스타일, 헬스·뷰티·모바일 리더십 강화

CJ ENM 커머스부문(CJ온스타일)은 2026년 정기 임원인사에서 총 3명의 신규 경영리더를 선임하며 미래 먹거리 중심 리더십 체계를 강화했다.

박희정 헬스상품담당(MD), 한지은 뷰티상품담당(MD), 서진욱 경영관리담당이 새롭게 경영리더 명단에 이름을 올리며 주요 카테고리 중심의 성장 전략에 힘이 실렸다.

특히 헬스·뷰티 핵심 카테고리를 책임지는 여성 리더 두 명이 동시에 발탁되면서 커머스부문의 여성 임원 비율은 46%로 높아졌다.

20일 CJ온스타일에 따르면 박희정 CJ ENM 커머스부문 경영리더는 CJ온스타일 식품사업팀과 헬스푸드사업팀 등을 거치며 이너뷰티, 프로틴, 올리브오일 등 ‘신성장 웰니스 카테고리’ 중심의 포트폴리오 다각화를 이끌어온 건강·웰니스 전문 MD다. 건강 관련 상품기획 전반을 총괄하며 CJ온스타일의 웰니스 경쟁력 강화에 기여했다는 평가를 받는다.

10월 CJ온스타일 모바일 라방 채팅 수가 18만 건에 육박하며 역대 최대치를 기록했다

한지은 경영리더는 뷰티사업팀, 뷰티상품개발팀, 뉴채널사업팀을 거치며 모바일과 TV 각 채널의 타깃에 최적화한 뷰티 전략을 고도화해 온 뷰티 분야 핵심 인재다. 특히 ‘슬로우에이징’ 전략을 중심으로 제품 라인업을 강화하고 프리미엄·럭셔리 브랜드를 적극 확충하며 CJ온스타일의 뷰티 플랫폼 위상을 공고히 했다.

서진욱 경영리더는 2005년 공채 입사 후 글로벌사업관리팀과 경영관리팀을 거친 뒤 2023년부터 경영관리담당을 맡아온 ‘관리통’ 인재다. 영업·경영·글로벌 전반을 아우르는 관리 역량을 바탕으로 CJ온스타일의 신성장동력인 모바일 라이브 커머스의 효율화 기반을 체계적으로 구축한 성과로 주목받는다.

이번 인사는 CJ온스타일이 강화 중인 헬스·뷰티·모바일 중심의 사업 전략을 뒷받침할 리더십 재정비로 풀이된다.

지난 18일 단행한 CJ그룹 정기 임원인사에서도 30대 여성 리더들이 눈에 띄었다.

관련기사

올해 신임 경영리더 40명 중 여성은 11명으로 전체의 27.5%를 차지한다. 특히 36~37세의 1980년대생 후반 여성 리더들이 핵심 사업부문 경영 전면에 배치되며 세대교체 흐름이 뚜렷해졌다.

이번 인사로 CJ그룹 전체 여성 임원 비율은 기존 16%에서 19%로 상승했으며, 여성 소비 비중이 높은 올리브영·CJ온스타일은 여성 임원이 과반 수준까지 확대됐다.