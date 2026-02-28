미국·이스라엘, 이란 공격...중동 전면전 위기에 비트코인 3% 급락

중동의 전운이 결국 폭발했다. 이스라엘이 이란 본토를 향한 공습을 전격 개시한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 군사작전 참여를 공식 선언하며 이란 정권 전복을 공개적으로 촉구하고 나섰다.

미국 현지 시간으로 28일 이른 오전, 트럼프 대통령은 자체 소셜미디어인 ‘트루스소셜’을 통해 8분 6초 분량의 영상 메시지를 발표했다. 트럼프 대통령은 이 영상에서 “미군은 이 사악하고 급진적인 독재정권이 미국과 미국의 핵심 국가안보 이익을 위협하는 것을 막기 위해 대규모 지속 작전을 수행하고 있다”고 밝혔다.

이번 작전의 주된 타격 목표는 이란의 핵심 군사력인 미사일 전력에 집중됐다. 트럼프 대통령은 “그들의 미사일을 파괴하고 미사일 산업을 완전히 초토화할 것”이라며 강력한 파괴 의지를 드러냈다. 공격의 명분으로는 이란의 핵 개발 야욕과 지속적인 도발을 지목했다.

이스라엘이 이란에 대한 공격을 공식화한 가운데 이란 수도 테헤란에 28일 연기가 치솟고 있다. 2026.2.28 ⓒ 로이터=뉴스1

그는 “이란 정권은 핵 야망을 포기할 모든 기회를 거부했다”며 “이들의 위협적인 활동이 미국 국민과 해외 기지, 전 세계 동맹국들을 직접적인 위험에 빠뜨리고 있어 더 이상 참을 수 없는 단계에 이르렀다”고 역설했다.

특히 트럼프 대통령은 아야톨라 알리 하메네이가 이끄는 이란 지도부를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.

그는 “이란 정권은 47년간 ‘미국에 죽음을’이라고 외치며 무고한 사람들을 표적으로 삼아 끝없는 유혈사태와 대량 살인을 자행해왔다”고 비난하며, 이번 작전의 목표가 이란 정권으로부터의 임박한 위협을 제거하고 미국 국민을 방어하는 것임을 분명히 했다.

동시에 이란 내부의 동요를 유도하는 메시지도 이어졌다. 트럼프 대통령은 이슬람혁명수비대(IRGC)를 포함한 군과 경찰 세력에게 무력 저항을 중단할 것을 강력히 경고했다.

또한 이란 국민들을 향해서는 현재의 상황이 변화의 기회임을 강조하며 사실상 행동에 나설 것을 촉구했다. 그는 미국이 압도적인 군사력을 바탕으로 개입하고 있음을 명시하며 현 정권에 대한 압박 수위를 최고조로 높였다.

이스라엘 국방부 역시 테헤란 내 주요 군사 시설에 대한 타격 직후 전역에 비상사태를 선포하며 경계 태세를 강화했다. 이스라엘과 이란 간의 직접적인 무력 충돌이 가시화되면서 이란 측의 보복 예고와 미국의 추가 병력 배치 소식이 더해져, 중동 전역이 대규모 전쟁의 소용돌이로 빠져들 수 있다는 위기감이 고조되고 있다.

중동의 군사적 긴장이 극에 달하자 글로벌 금융시장은 즉각적인 충격에 직면했다. 특히 실시간으로 거래되는 가상자산 시장이 가장 예민하게 반응하며 급락세를 보였다.

28일 오후, 국내외 가상자산 거래소에서 비트코인 가격은 공습 소식과 함께 가파르게 하락했다. 국내 거래소에서 비트코인은 순식간에 3% 이상 떨어지며 하락세를 보였고, 글로벌 시장에서도 심리적 지지선이 무너지며 투자자들의 불안감을 키웠다.

관련기사

비트코인의 하락은 다른 주요 가상자산들의 동반 폭락으로 이어졌다. 이더리움, 리플, 솔라나 등 주요 종목들이 10% 안팎의 하락율을 기록하며 시장 전체가 큰 혼란에 빠졌다. 투자 심리를 나타내는 지표들 역시 ‘극단적 공포’ 단계를 나타내며 시장의 냉각된 분위기를 반영했다.

이러한 현상은 전쟁과 같은 극단적인 불확실성 속에서 위험자산을 처분하고 달러나 금과 같은 안전자산으로 자금을 이동시키려는 수요가 급증했기 때문으로 분석된다. 시장 전문가들은 중동 정세의 향방과 이란의 대응 수위에 따라 금융 시장의 변동성이 더욱 커질 것으로 내다보고 있다.