다이소 ‘무릎 사과’ 진실은…고객·직원 "왜곡 멈춰달라"

전남 순천의 한 다이소 매장에서 직원이 손님에게 무릎 꿇고 사과하는 영상이 SNS에 퍼지며 논란이 됐지만, 실상은 달랐던 것으로 확인됐다. 계산 오류를 두고 오해가 빚어진 사건으로, 고객과 직원은 왜곡을 멈춰달라고 호소했다.

지난 28일 JTBC ‘사건반장’은 방송을 통해 최근 전남 순천 한 다이소 매장에서 발생한 ‘무릎 사과’ 논란을 다뤘다.

이번 논란은 지난 21일 SNS에 한 여성이 중년 여직원을 상대로 갑질을 했다는 글과 영상이 올라오면서 시작됐다. 영상에 따르면 직원은 무릎을 꿇고 “아이가 자동문 앞에서 계속 장난을 쳐 손이 다칠까봐 하지 말라고 제지한 것”이라고 설명했다. A씨는 “그래서 내가 아까 아이들을 말렸지 않는가”며 “제지는 엄마가 해야 하는데 직원이 뭔데 손님 아이에게 이래라 저래라 하냐”고 따졌다.

논란이 된 SNS 영상. (사진=스레드 캡처)

작성자는 “여성의 아이가 매장에서 뛰어다니고 있었고 직원이 ‘뛰면 위험하다’는 식으로 말한 것 같은데 애엄마가 갑자기 화나서 소리 지르고 난리였다”며 “엄마뻘 되는 직원한테 폭언하면서 협박하고, 직원은 무릎 사과를 했다”고 설명했다.

손님 A씨는 직원의 ‘도난 의심’ 때문에 발생한 사건이라고 주장했다. 자녀들과 셀프 계산대에서 물건을 계산하던 중 바코드를 잘못 찍어 두 차례 경고음이 나자 직원이 다가와 바구니를 뒤지기 시작했다는 것이다.

A씨는 “직원에게 ‘지금 뭐 하시냐, 잘 찍고 있다’고 했지만 직원은 아이를 한 번 쳐다보고 ‘확실하죠’라고 했다”며 “계산을 마쳤는데도 의심은 계속됐고, 영수증을 아예 다시 뽑아 구매한 품목을 하나씩 다시 살펴봤다”고 말했다.

이어 “직원에게 ‘왜 영수증을 봤냐’고 묻자 직원은 ‘원래 고객님 것은 다 뽑아 확인한다. 며칠 전에 누가 물건을 훔쳐 가 경찰도 왔었다’고 답했다”고 설명했다.

이에 A씨가 해당 직원에게 ‘도둑 취급하는 거냐’고 묻자 직원이 돌연 무릎을 꿇고 사과를 했다는 주장이다.

A씨는 “그때 그 직원분한테 그렇게 하고 나서 죄송하긴 했다”며 “혹시 그분한테 뭔가 피해가 있진 않을까 그런 생각도 했다”고 우려했다.

또 A씨는 SNS에 올라간 영상에 대해서는 “아이들이 크리스마스 트리 장식이 예뻐서 만졌는데 직원이 만지지 말라고 했다“며 ”직원이 제지를 하자 고등학생 딸이 직원이 제지한 사실을 말했고, 딸에게 “그 분도 본인 일을 하는거니까 신경 쓰지말고 빨리 계산하고 나가자”라고 말했다“고 설명했다.

해당 직원은 ‘사건반장’에 자신의 잘못을 일부 인정했다. 그는 더 이상 관련 논란이 확산되지 않기를 바란다는 입장이다.

그는 “계산하다 오류가 뜨면 직원이 가서 확인하는 게 원칙이며 오류가 있었기에 다시 영수증을 재출력해 확인했다”고 말했다. 크리스마스 트리 장식에 대해서는 “아이가 자동문 앞에서 장난을 쳐 손 다칠까 봐 제지한 건 맞다”라고 답했다.

관련기사

현재 직원은 사건이 논란이 되자, 심리적으로 불안정한 상황이라 유급휴가를 진행 중인 상황으로 알려졌다.

다이소 관계자는 “더이상 고객과 직원의 피해가 없기를 바란다”고 말했다.