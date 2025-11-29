두 번 접는 갤럭시Z 트라이폴드, 생각보다 싸게 나올까

삼성전자가 개발 중인 화면을 두 번 접는 ‘갤럭시Z 트라이폴드’(가칭)의 가격 정보가 나왔다고 안드로이드오쏘리티 등 외신들이 28일(현지시간) 보도했다.

그 동안 갤럭시Z 트라이폴드 가격은 최대 3천 달러(약 440만원)에 달할 것으로 예상됐다.

삼성전자가 처음 공개한 '갤럭시Z 트라이폴드' 실물 (영상=지디넷코리아)

국내 IT 팁스터 란즈크(@yeux1122)는 최근 갤럭시Z 트라이폴드 가격이 400만원 대가 아닌 360만원 내외가 될 것이라고 전망했다. 또 색상과 용량 역시 한 가지 모델만 나올 것이라고 주장했다.

이 전망이 정확하다면, 플래그십 폴더블폰 갤럭시Z폴드 7 보다는 비싸긴 하지만 3천 달러 수준이던 종전 전망보다는 훨씬 덜 부담스러운 수준이다.

아직 삼성전자는 갤럭시Z 트라이폴드의 출시 계획을 밝히지 않은 상태다. 일부 보도에 따르면, 이 제품은 올해 중 공개되고 2026년 일부 시장에 출시될 것으로 예상된다. 연말이 가까워지고 있기 때문에 제품 공개가 머지않아 이뤄질 것으로 보인다.

그 밖에 ▲10인치 듀얼 폴더블 화면 ▲6.5인치 커버 디스플레이 ▲스냅드래곤 8 엘리트 칩셋 ▲5천600mAh 배터리를 탑재할 것으로 예상된다. 또한, ▲2억 화소 메인 카메라 ▲1천200만 화소 초광각 카메라 ▲1천만 화소 3배 망원 카메라 등 갤럭시Z 폴드7과 동일한 후면 카메라 구성을 가질 것으로 전망된다.