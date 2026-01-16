쿠팡플레이, '호주 U23 아시안컵 8강전' 생중계

쿠팡플레이는 이달 18일 오전 12시 30분부터 진행되는 대한민국 대 호주 AFC U23 아시안컵 8강전을 생중계한다.

쿠팡플레이는 경기 킥오프 10분 전부터 상대팀에 대한 분석과 예상 전술 등을 전하는 ‘프리뷰쇼’를 진행할 계획다. 경기 중계엔 이근호, 황덕연 해설위원이 함께한다.

이근호 해설위원은 “(이번 경기는) 선수들의 멘탈을 회복할 수 있는 기회로서, 경기장에서 좋은 과정과 태도를 보여주어야만 팬들의 마음을 움직여 앞으로의 여정에 많은 지지를 받을 수 있을 것”이라고 말했다.

사진_쿠팡플레이

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 대표팀은 앞선 조별리그에서 1승 1무 1패를 기록하며 C조 2위로 8강 진출에 성공했다. 2020년 이후 6년 만에 대회 우승을 차지할 수 있을지 이목이 쏠린다.

상대로 결정된 호주는 피지컬과 체력이 강점인 팀으로 꼽힌다. 지난 14일 열린 이라크와의 조별리그 D조 최종전에선 후반 추가 시간에 2골을 몰아쳤다.

대표팀이 호주를 꺾고 4강에 올라가면 일본 대 요르단전의 승자와 결승 진출을 놓고 다투게 된다.