보안 사고 한달...쿠팡플레이 활성 이용자 70만 줄었다

쿠팡 해킹 사고 여파로 OTT 서비스인 쿠팡플레이의 이용자 수도 꾸준히 감소한 것으로 나타났다.

16일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면, 지난해 11월29일 쿠팡 개인 정보 유출 사고 공개를 기점으로 쿠팡플레이의 주간 평균 이용자수(WAU)는 감소세를 보이고 있다.

사고 발표 주간인 11월24일부터 일주일간 409만2천225에 달한 쿠팡플레이 WAU는 12월 첫주에 387만2천198, 둘째 주 348만6천767, 셋째 주 346만4천310, 넷째 주 341만2천471으로 감소했다.

침해 사고 발표 이후 한 달간 약 70만의 주간 활성 이용자 수가 감소한 셈이다.

사진_쿠팡플레이

같은 기간 토종 OTT WAU 선두를 달리던 티빙은 쿠팡플레이와의 격차를 더욱 벌렸다.

지난해 11월24일부터 티빙 WAU는 418만2천43으로 쿠팡과 약 9만 차이가 났는데, 12월 마지막주에는 406만7천410를 기록하며 쿠팡플레이와 약 65만의 차이가 벌어졌다.

안정상 중앙대학교 커뮤니케이션대학원 교수는 "탈팡, 보상안 미흡 등 논란이 계속되는 가운데, 쿠팡플레이의 활성 이용자 수 감소세는 지속될 것으로 보인다"며 "올해 오리지널 콘텐츠 제작과 웨이브, 배민 등 다른 플랫폼과 협업을 강화하는 티빙과의 격차는 더욱 벌어질 것으로 예상한다"고 말했다.

한편, 넷플릭스는 지난해 12월 중순 공개된 '흑백요리사2'에 대한 인기를 바탕으로 국내 최다 이용자 OTT 자리를 지켰다.

넷플릭스의 WAU는 지난해 11월 마지막 주 878만3천228에서 12월 마지막 주에는 1천만에 근접한 988만9천878까지 올랐다.