한국OTT포럼, 국내 OTT 생태계 진단 세미나 연다

한국OTT포럼은 5일 오후 2시 국회의원회관 제6간담회실에서 국내 OTT 생태계 진단 및 지속가능한 발전을 위한 과제를 주제로 세미나를 개최한다.

더불어민주당 이기헌 의원실과 조인철 의원실 공동주최, 한국OTT포럼 주관으로 진행되는 세미나는 문철수 한신대 교수의 사회로 유건식 성균관대 교수, 권호영 전 한국콘텐츠진흥원 박사의 발제에 이은 전문가 토론으로 진행된다.

첫 발제를 맡은 유건식 교수는 ‘넷플릭스 국내 진출 10년 조망 및 시사점’을 주제로 글로벌 OTT 강자의 진출이 국내 미디어 및 콘텐츠 시장에 미친 영향과 향후 경쟁 전략을 분석한다.

두 번째 발제를 맡은 권호영 박사는 ‘국내 사업자 IP 확보를 위한 전략 방향 모색’을 주제로 한국 OTT 플랫폼이 자체 IP 경쟁력을 강화하기 위한 정책 산업적 과제를 제안할 예정이다.

각 발표 후에 이어질 전문가 토론은 김대규 서울대 연구원, 이종관 법무법인 세종 수석전문위원, 이상규 강원대 교수, 지인해 신한투자증권 수석애널리스트, 한정훈 K엔터테크허브 대표, 황유선 정보통신정책연구원(KISDI) 연구위원이 참여한다.

이기헌 의원은 “OTT 산업의 미래는 경쟁력 있는 콘텐츠에서 비롯되고, 경쟁력 있는 콘텐츠는 창작자의 권리가 보호되고 제작 종사자가 안전한 환경에서 일할 수 있을 때 비로소 완성된다”며 “통찰과 제언들이 국내 OTT의 산업적 성장뿐 아니라 건강한 창작 생태계를 구축하는 데 소중한 길잡이가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

조인철 의원은 “우리 국민의 일상에서 빼놓을 수 없는 문화 플랫폼으로 자리 잡은 OTT는 앞으로 양적 성장을 넘어 질적 도약을 이뤄내야 하는 또 한 번의 중요한 기로에 서 있다”면서 “콘텐츠 IP는 OTT 생태계의 핵심 자산으로서, 우수한 IP 없이는 지속가능한 성장을 기대하기 어려운 만큼, 우리 콘텐츠 창작자들이 마음껏 역량을 발휘하고, 국내 사업자들이 공정한 환경에서 경쟁할 수 있도록 정책적 지원 방안을 적극 모색하겠다”고 강조했다.