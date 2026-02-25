인텔리안테크, 항공우주 품질경영인증 ‘AS9100’ 획득

인텔리안테크놀로지스가 항공우주 산업 진출의 필수 관문으로 꼽히는 국제 품질경영시스템 ‘AS9100’ 인증을 획득하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가한다. 인증을 통해 인텔리안테크는 세계적 수준의 엄격한 품질 체계를 입증했으며, 이를 기점으로 항공우주 및 방산 분야로의 사업 확장을 본격화할 방침이다.

AS9100은 보잉과 에어버스 등 글로벌 항공우주 기업들이 협력사 선정 시 필수적으로 요구하는 국제 표준 인증이다. 기존 ISO 9001 인증을 넘어 항공기 부품 및 위성 장비 등 특수 분야에서 요구되는 고도의 안전성과 제품 무결성, 신뢰성 기준을 모두 충족해야만 부여되는 최고 권위의 품질 인증으로 평가받는다.

특히 인텔리안테크가 글로벌 기내 엔터테인먼트 및 통신 시스템(IFEC) 선도기업인 파나소닉 애비오닉스와 체결한 ‘항공기용 위성 안테나 시스템’ 공급 계약과 맞물려 그 의미를 더한다. 인텔리안테크는 이번 AS9100 인증 확보를 통해 파트너십 기반의 차세대 항공 안테나 개발 및 양산을 위한 공식적인 자격과 품질 공신력을 완벽히 갖추게 됐다.

인텔리안테크는 이번 인증 획득을 기점으로 위성 통신 솔루션의 적용 범위를 기존 해상, 지상, 모빌리티 시장에서 항공 및 방산 영역으로 전방위 확대할 계획이다. 특히 시장을 선도하고 있는 저궤도(LEO) 위성 통신 단말 기술력을 바탕으로, 항공기 내 고속 인터넷 서비스를 가능케 하는 기내 와이파이(IFC) 안테나 등 차세대 제품 라인업을 강화할 예정이다. 이를 통해 글로벌 항공사 및 제조사와의 전략적 협력을 공고히 하여 신규 항공 시장 내 입지를 빠르게 선점한다는 전략이다.

인텔리안테크 관계자는 “이번 AS9100 인증은 인텔리안테크의 품질 관리 시스템이 세계 최고 수준임을 다시 한번 입증한 쾌거”라며 “해상과 지상 시장에서 입증한 평판 안테나 기술력을 항공 분야로 확대해 민간 항공기, 군용기, 나아가 무인항공기(UAV)에 이르기까지 차세대 위성 통신 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 말했다.