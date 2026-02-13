인텔리안테크, 원엡 저궤도 위성용 전술 터미널 출시

인텔리안테크가 유텔샛 원웹 저궤도(LEO) 위성용 전술 터미널 '맨팩'을 출시하며 글로벌 방산 시장을 정조준했다.

인텔리안테크놀로지스는 원웹 저궤도 위성 통신망을 지원하는 차세대 전술 터미널 ‘OW7MP(맨팩)’를 출시했다고 13일 밝혔다.

제품은 군 운용환경 표준 규격(MIL-SPEC)을 충족해 극한의 전장 환경에서도 안정적인 운용이 가능한 개인 휴대용 저궤도 단말기다.

유텔샛 원웹의 저궤도 위성 서비스를 활용해 최대 수신 70Mbps, 송신 14Mbps의 빠른 전송 속도와 초저지연 통신을 제공한다.

사진=인텔리안테크

‘OW7MP’는 정지 중 통신(COTP)뿐 아니라 이동 중 통신(COTM) 기능을 모두 갖춰 전술적 활용도가 매우 높다고 회사 측은 설명했다.

병사 개인이 휴대해 정지 상태에서 통신하는 것은 물론, 기동 중인 차량, 무인 차량(UGV)과 무인 수상정(USV) 등 이동 플랫폼에 탑재한 상태에서도 고속 통신이 가능하다.

독보적 기술력을 바탕으로 ‘OW7MP’는 이미 미군에 공급되고 있으며, 유럽 내 주요 분쟁 지역에도 실전 배치가 시작되는 등 글로벌 국방 시장에서 그 성능과 신뢰성을 입증받고 있다.

사용자 생존성과 편의성도 현대전의 요구 사항에 최적화됐다. 초경량 설계와 버튼 하나로 위성을 연결하는 ‘원터치’ 기능을 통해 최전방에서도 즉각적인 통신망 구축이 가능하다.

관련기사

또한 적의 GPS 교란에 대응하는 항재밍 기술과 전파 송출을 최소화해 위치 노출을 방지하는 저탐지 LPI, LPD 기술을 탑재했다.

성상엽 인텔리안테크 대표이사는 “OW7MP는 전 세계 위성 통신 시장에서 군 운용‎환경 표준 MIL-SPEC과 COTP, COTM 기능을 동시에 구현한 제품”이라며 “이미 글로벌 실전 현장에서 그 효용성을 입증하고 있는 만큼 앞으로 글로벌 국방 및 공공 안전 시장에서 필수적인 전술 통신 솔루션으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.