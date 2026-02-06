인텔리안테크, 저궤도위성통신산업협의회 참여

인텔리안테크놀로지스는 대한민국 저궤도 위성 통신 경쟁력을 결집하는 저궤도위성통신산업협의회(K-LEO)에 참여해 국가 우주 통신 자립화를 위한 본격적인 행보에 나선다.

지난 4일 용산 전쟁기념관에서 방위사업청 주관으로 출범한 협의회는 뉴스페이스 시대를 맞아 민간의 창의성을 국방 우주 개발에 접목하고, 민관군 협력을 통해 효율적인 저궤도 위성통신 체계를 구축하기 위한 전략적 민간 협의체다.

인텔리안테크는 협의회에서 저궤도 위성 통신의 핵심 인프라인 위성 통신 단말기와 게이트웨이 시스템 통합 솔루션 분야의 선도 기업으로서 대한민국 독자 위성 통신망 구축의 핵심적인 역할을 맡게 된다.

인텔리안테크는 이미 저궤도 및 중궤도용 평판형 안테나 솔루션을 상용화하여 글로벌 위성 통신 사업자들에게 공급하고 있는 독보적인 기술 선도 기업이다. 협의회 참여를 통해 인텔리안테크는 글로벌 시장에서 검증된 위상배열(AESA) 안테나와 게이트웨이 안테나 기술 기반의 통신 솔루션을 한국형 저궤도 위성 프로젝트에 전격 도입함으로써, 국내 독자적인 기술개발과 제품생산으로 외산 시스템 의존도를 낮추는 기술 자립화 및 국내 생태기반 확대를 실현하고 차세대 통신망의 표준화를 이끌어갈 계획이다.

회사 관계자는 “저궤도 위성 통신은 단순한 통신 수단을 넘어 국가의 미래 경쟁력을 결정짓는 전략 자산”이라며, “위성통신 솔루션 전문기업으로서 쌓아온 세계 최고의 역량을 집약하여 대한민국이 우주 강국으로 도약하고 위성 통신 주권을 확고히 하는 데 기여하겠다”고 말했다.