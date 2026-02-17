[1분건강] 설 명절 장시간 운전 시 스트레칭 자주 해야

설 명절 동안 장시간 운전을 하는 운전자들은 허리‧목‧무릎에 무리가 가기 쉬워 건강에 주의를 기울여야 한다.
장시간 운전으로 생길 수 있는 대표적인 질환으로는 목 통증과 척추피로증후군이다. 목 통증은 장시간 운전자뿐만 아니라 고속버스를 이용하는 귀성객들에게도 해당된다. 고정된 자세로 좁은 운전석이나 좌석에서 5~6시간 이상 머물다 보면, 목이나 허리에 뻐근함을 시작으로 통증이 시작된다. 근육이 경직되면서 혈액순환이 잘 안되고, 소화도 잘 안된다.
장시간 올바르지 못한 운전 자세는 목 통증을 유발하고 목 디스크로 발전할 수 있다. 목 디스크의 경우, 운전 시 목을 움직일 때마다 뻣뻣한 느낌과 통증이 있다. 심해지면 목 통증과 더불어 팔이 저리는 증상이 자주 나타날 수 있다.
척추에 무리를 주는 척추피로증후군은 장시간 운전이나 좁은 좌석으로 인해 척추에 피로가 쌓이는 증상을 말한다. 차를 장시간 탈 때에 많이 생긴다. 운전 시 온몸이 찌뿌둥하고 목, 어깨, 허리 등에 통증이 수시로 나타난다면 척추피로증후군을 의심해 봐야 한다.
증상이 심각한 경우에는 허리디스크로 발전할 수 있다. 때문에 장시간 운전 시 1시간~2시간마다 휴게소를 들러 척추를 풀어줄 수 있는 스트레칭을 5~10분 정도 지속적으로 해줘야 한다.
자가용을 이용할 시 올바른 자세를 유지하려면 의자를 끌어당겨 무릎의 각도를 60도 정도로 유지하고 등과 엉덩이는 등받이에 기대어 10~15도를 유지해야 한다. 쿠션을 허리에 받치거나 등과 목을 등받이에 기대 체중을 분산시켜 허리에 가해지는 압력을 덜어줘야 한다.
더바름정형외과 이성락 원장은 “목 디스크와 척추피로증후군을 방지하려면 운전자는 자주 휴게소를 들러 목과 척추를 풀어주는 스트레칭을 10~15분 이상 해야 한다”라며 “버스를 이용하는 귀성객은 피로를 풀어주는 스트레칭과 버스 안에서 간단히 사용할 수 있는 목 베개를 사용해 목의 피로를 줄일 수 있다”라고 설명했다.
아울러 “장시간 운전이 끝난 후 최소 2~3일은 목과 척추의 피로를 풀어줘야 척추피로증후군을 막을 수 있다”라며 “척추는 균형적 이완과 수축 작용이 필요하므로 수면 전에 따뜻한 물로 척추를 10~15분 가량 간단히 마사지해 주면 피로 해소에 도움이 된다”라고 전했다.