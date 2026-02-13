[1분건강] 소아‧청소년 B형 인플루엔자 유행 지속

학령기 소아‧청소년을 중심으로 B형 인플루엔자가 유행하고 있어, 방역당국은 설 연휴 확산 예방을 위해 백신 접종 참여를 당부했다.

질병관리청에 따르면, 의원급 의료기관 표본감시 결과에서 인플루엔자 의사환자 분율은 ’26년 6주 차에 외래환자 1000명당 52.6명으로 전주 47.5명보다 늘었다. 이번 절기 유행기준(9.1명)보다 높은 수준의 유행이 지속되고 있다.

특히 7세~12세 167.5명으로 인플루엔자 의사환자 분율이 가장 높았다. 이어 ▲1세~6세 92.3명 ▲13세~18세 81.2명 순이다.

사진=픽사베이

의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 검출률은 6주 차 38.4%로 소폭 감소했다. 하지만 B형 바이러스 검출은 지속적으로 증가 추세를 보인다. 현재 유행 중인 B형 바이러스는 이번 절기 백신주와 유사해 예방접종 효과가 있다. 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다.

임승관 질병청장은 “이번 절기 인플루엔자 유행이 예년보다 이르게 시작된 만큼 B형 인플루엔자도 이르게 유행하고 있다”라며 “가족·친지와의 모임이 잦은 설 명절 이후에 유행 증가세가 커질 우려가 있다”라고 밝혔다.

이어 “학령기 소아‧청소년이 호흡기감염병 예방수칙을 철저히 준수할 수 있도록 가정 등에서 지도해달라”라며 “발열이나 기침 등 호흡기 증상이 있으면 증상이 호전될 때까지 휴식을 취하며, 직장 등에서도 아프면 쉴 수 있도록 배려하는 문화를 조성해달라”라고 당부했다.

아울러 “A형 인플루엔자에 걸렸더라도 B형 인플루엔자에 다시 감염될 수 있다”라며 “인플루엔자 백신 접종을 받지 않은 65세 이상 어르신과 어린이, 임신부 등 고위험군은 접종하길 바란다”라고 강조했다.