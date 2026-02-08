[1분건강] ‘남성갱년기’ 테스트 해보세요

10개 항목 중 1, 2번에 해당하거나 나머지 중 3가지 항목 이상에 해당하면 남성 갱년기에 해당돼 전문의와의 상담이 필요하다. 1. 성적 흥미가 감소했다. 2. 발기의 강도가 감소했다. 3. 기력이 몹시 떨어졌다. 4. 근력이나 지구력이 떨어졌다. 5. 키가 줄었다. 6. 삶에 대한 즐거움을 잃었다. 7. 슬프거나 불만이 있다. 8. 최근 운동할 때 민첩성이 떨어졌다. 9. 저녁식사 후 바로 졸린다. 10. 최근 일의 능률이 떨어진다.

남성호르몬 저하로 발생하는 남성갱년기. 성기능 저하만을 떠올리기 쉽지만 신체·정신의 여러 증상이 동반될 수 있어 주의를 기울여야 한다.

여성은 평균 50세 전후 폐경과 함께 급격한 호르몬 변화를 겪지만, 남성은 30대 이후를 기점으로 정점에 이르렀던 남성호르몬이 서서히 감소하기 시작한다. 40대 초·중반부터도 남성호르몬 결핍이 나타나고, 비교적 이른 시기에 갱년기 증상을 경험한다는 연구 결과도 있다.

남성 갱년기는 호르몬 감소가 천천히 지속적으로 진행되기 때문에 증상이 여성보다 상대적으로 약해 보일 수 있으나, 오랜 기간에 걸쳐 이어지는 특징이 있어 평생에 걸친 관리가 더욱 중요하다.

남성갱년기의 가장 큰 원인은 노화에 따른 남성호르몬 감소다. 여성은 폐경이라는 급격한 변화를 계기로 갱년기를 겪지만, 남성은 나이가 들면서 테스토스테론 수치가 점진적으로 감소하고, 이로 인한 내분비계 전반의 변화가 누적되면서 갱년기 증상이 나타난다.

혈액검사에서 테스토스테론 수치가 3.5ng/mL 미만일 경우 남성 갱년기로 정의하기도 하지만, 기준 수치는 학회마다 다소 차이가 있다. 따라서 특정 수치 이하 여부만으로 치료 여부를 결정하기보다는, 혈액검사에서 정상보다 낮은 수치를 보이면서 남성갱년기와 관련된 다양한 증상이 함께 나타나는 경우를 주의해서 보아야 한다.

갱년기 여성에서 증상 완화를 위해 여성호르몬 보충 요법을 시행하듯, 갱년기 남성에게도 남성호르몬 보충 요법이 도움이 될 수 있다. 발기력 저하, 성욕 감소, 심한 경우 불감증까지 이어지는 성기능 저하는 남성의 자존감에 큰 영향을 미치고 부부 관계에도 부담을 줄 수 있어, 상당한 심리적 스트레스를 유발한다. 이러한 정서적 증상 역시 성기능 저하가 장기간 방치되며 악화되는 경우가 많다.

실제로 남성호르몬 치료를 통해 혈중 테스토스테론 농도가 상승하면 성욕이 증가한다는 연구 결과가 있으며, 이와 함께 기억력 개선, 근육량 및 골밀도 증가, 일부 심혈관계 지표의 호전이 관찰된 사례도 보고되고 있다.

다만 남성호르몬은 근육 운동을 통해 자연스럽게 생성이 촉진되기 때문에, 규칙적인 운동이 기본이 돼야 한다. 비만·과도한 스트레스·과음·흡연 등 남성호르몬을 감소시키는 요인은 피해야 한다.

젊은 연령층에서도 활동량이 많은 직업군은 남성호르몬 수치가 상대적으로 높은 것으로 알려져 있다.

반면 사무직처럼 장시간 앉아서 근무하는 경우 신체 활동이 줄고 운동량이 부족해 체지방률이 증가하면서 갱년기 증상이 앞당겨질 수 있다. 당뇨병을 포함한 다양한 만성질환 역시 남성호르몬 저하를 촉진하는 요인으로 알려져 있어 관리가 필요하다.

가톨릭대 서울성모병원 배웅진 비뇨의학과 교수는 “남성호르몬 감소는 성기능 저하와 직결돼 발기부전을 흔하게 유발한다”라며 “전립선비대증도 노화 과정에서 테스토스테론이 감소하고, 전립선 증식을 촉진하는 다른 호르몬으로 전환되면서 발생하는 호르몬 불균형이 주요 원인으로, 남성갱년기와 밀접한 연관이 있다”라고 밝혔다.

아울러 “전립선비대증 환자의 경우 추운 날씨에는 신경과 근육이 동시에 수축해 이미 좁아진 요도가 더욱 막히면서, 갑자기 소변이 전혀 나오지 않는 급성 요폐가 발생하기 쉽다”라고 주의를 당부했다.