[1분건강] 갑자기 마비·언어장애·가슴통증 있다면 바로 119 전화하세요

갑작스러운 마비·언어장애·가슴통증 등 뇌졸중 및 심근경색 조기 증상이 의심된다면 지체하지 말고 즉각 의료기관을 방문해야 한다.

심근경색과 뇌졸중은 각각 우리나라 사망원인 2위, 4위 질환이다. 뇌나 심장근육에 혈액을 공급하는 혈관에 이상이 생겨 뇌나 심장근육이 손상되고 그에 따른 신체장애가 나타나는 등 사망에 이를 수 있는 중증 질환이다.

뇌졸중과 심근경색의 증상은 갑자기 나타난다. 뇌졸중 조기증상은 갑자기 한쪽 얼굴‧팔‧다리에 힘이 빠지게 된다. 말이 어눌해지거나 다른 사람의 말을 이해하지 못할 수도 있다. 한쪽 눈이 보이지 않거나, 양쪽 눈 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보이기도 한다. 어지럽고 몸의 중심을 잡기 힘들 수도 있다. 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 발생하는 경우도 있다.

일러스트=질병관리청

심근경색의 조기증상은 갑작스럽게 ▲가슴 통증 및 압박감 ▲턱·목·등 통증 및 답답함 ▲숨이 참 ▲팔이나 어깨 통증 및 불편감 등이다.

앞선 증상이 발생한다면 가족이 올 때까지 기다리지 말고 최대한 빨리 119에 도움을 요청하자. 또 급성기 치료가 가능한 병원으로 가야 한다. 단, 이때 환자가 직접 운전해서는 안된다. 증상이 그냥 지나갈 것으로 여겨서는 안되며, 야간이나 주말이라고 외래 진료 시까지 기다려서도 안 된다.

2023년 심뇌혈관질환 발생통계에 따르면, 우리나라 뇌졸중과 심근경색 발생률은 증가세다. 연령대가 높아질수록 발생률도 증가해 80대 이상의 고령층에서 가장 높은 발생률을 보였다.

문제는 조기증상을 잘 인지하지 못한다는 점이다. 지난해 지역사회건강조사에 따르면, 뇌졸중의 조기증상 인지율 60.7%, 심근경색증 조기증상 인지율은 51.5%에 불과했다. 뇌졸중과 심근경색은 제때 적절한 대처를 하지 못하면 생존하더라도 심각한 장애를 동반하게 된다. 의료비 지출 등 환자나 가족의 부담도 커진다.

추운 날씨엔 혈관이 수축하고 혈압이 상승하면서 발생 위험이 커진다. 조기에 발견·치료하여 사망과 장애를 막아야 한다.

임승관 질병관리청장은 “조기증상은 갑자기 나타나기 때문에 평소에 뇌졸중과 심근경색 조기증상을 알아두고 신속히 대처해야 한다”라고 당부했다.