[1분건강] 뇌졸중 치료 골든타임 위해 ‘이웃손발시선’ 증상 기억하세요

매년 10월 29일 ‘세계 뇌졸중의 날(World Stroke Day)’을 맞아 뇌졸중 의심 증상을 기억해 빠르게 치료를 받아야 한다는 전문가 조언이 나왔다.

대한뇌졸중학회에 따르면, 뇌졸중은 갑자기 발생하는 뇌혈류 장애로 발생하는 질환이다. 뇌졸중은 국내 사망원인 4위 질환이자, 성인 장애 원인의 1위 질환이다. 매년 11만~15만 명의 새 뇌졸중 환자가 발생하고 있다. 초고령사회로 진입하면서 국내 환자 수는 더 늘어날 것으로 전망된다.

뇌졸중 치료의 핵심은 신속한 치료 시행이다. 전체 뇌졸중 중 80%를 차지하는 뇌경색 치료에서 ‘골든타임’은 환자의 생명과 후유장애, 사회 경제적 부담과 직접적인 영향을 미친다. 하지만 한국뇌졸중등록사업 보고서에 따르면, 증상 발생 후 3시간 이내 병원에 도착하는 환자는 30% 미만으로 나타나 개선이 요구된다.

사진=대한뇌졸중학회

때문에 신속한 치료를 위해서는 뇌졸중 전조증상을 알고 있어야 한다. 뇌졸중 대표 의심 증상은 ▲안면마비 ▲발음장애 ▲편측마비 ▲실어증 ▲안구편위 ▲시야장애 ▲심한 어지럼증 ▲심한 두통 등이다. 또 경험해 보지 못한 ▲두통 ▲어지럼증 ▲중심을 잡지 못하는 운동실조 ▲복시 등의 증상도 나타날 수 있다.

대한뇌졸중학회는 평소 ‘이웃손발시선’을 기억해 의심 증상 발견 시 신속한 치료로 이어져야 할 것을 강조했다. 이웃손발시선에서 우선 ‘이웃’은 이~하고 웃지 못하는 경우로 ‘안면마비’를 말한다. ‘손’은 두 손을 앞으로 뻗지 못하거나 한쪽 팔, 다리에 힘이 더 없는 경우로 ‘편측마비’가 의심된다. ‘발’은 발음이 어눌해지거나 말이 통하지 않는 경우로 ‘구음장애’나 ‘실어증’을 의심해 볼 수 있다. 마지막으로 ‘시선’은 시선이 한쪽으로 쏠리는 경우로, ‘안구편위’와 연계될 수 있다.

뇌혈관이 막히고 1분이 지나면 뇌세포는 200만 개씩 손상되기 시작한다. 만약 앞선 증상들이 있다면 119를 통해 가까운 뇌졸중센터를 찾아야 한다. 대한뇌졸중학회에서 인증한 초급성기 치료가 가능한 뇌졸중센터는 재관류치료까지 가능한 곳이 77개소, 일반 뇌졸중센터는 11개소 등 총 88개소가 운영 중이다. 거주지 인근의 뇌졸중센터는 뇌졸중학회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황성희 대한뇌졸중학회장(한림대의대 신경과 교수)은 “70% 이상 환자가 늦게 병원을 찾아 골든타임 내 치료 기회를 놓치고 있다”라며 “빠른 119 신고와 뇌졸중센터 방문이 생명을 살리고 후유증을 줄일 수 있다”라고 당부했다.

김경문 학회 이사장(성균관대의대 신경과 교수)은 “뇌졸중 증상이 나타나면 바로 병원으로 이동해 초급성기 치료를 받아야 한다”라며 “초급성기 및 급성기 뇌졸중 치료 이후에는 고혈압‧당뇨병‧고지혈증‧심방세동 등 위험인자를 조절하고 뇌경색의 경우 항혈전제를 복용해 뇌졸중 재발의 이차 예방 치료가 진행된다”라고 강조했다.

관련기사

김태정 학회 홍보이사(서울대의대 신경과 교수)도 “뇌경색의 골든타임은 증상 발생 후 4.5시간 이내로, 정맥 내 혈전용해제 투여가 가능한 시간”이라며 “증상 발생 후 최소 3시간 이내에는 병원에 도착해야 한다”라고 설명했다.

한편, 대한뇌졸중학회는 다음 달 6일까지 뇌졸중 인식 제고를 위한 온라인 퀴즈 이벤트도 진행한다. 관련 유튜브 영상을 보고, 뇌졸중의 주요 증상에 대한 퀴즈를 풀면 된다.