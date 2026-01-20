[1분건강] 추위로 인한 심장 경고 ‘협심증’…방치하면 심근경색으로

겨울철에는 협심증 증상이 악화되는 경우가 많고, 방치할 경우 심근경색으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

추운 겨울에는 혈관이 수축하고 심장 부담이 커지면서 심혈관질환 위험이 높아진다. 이 시기 가슴을 조이는 듯한 통증이나 답답함이 반복된다면 단순한 추위로 넘겨서는 안 된다.

협심증은 심장 근육에 혈액과 산소를 공급하는 관상동맥이 좁아지면서 심장에 일시적으로 혈류가 부족해 발생하는 질환으로, 주된 원인은 동맥경화로 혈관 벽에 쌓인 지방과 콜레스테롤이 혈관을 좁힌다. 이 외에도 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연, 비만, 스트레스 등이 위험 요인이다.

겨울철에는 추위로 혈관이 수축하고 혈압이 상승해 증상이 쉽게 유발된다. 대표적인 증상은 가슴 중앙이 조이거나 쥐어짜는 듯한 통증으로 보통 운동이나 계단 오르기, 찬 공기에 노출됐을 때, 혹은 스트레스를 받을 때 나타나고, 휴식을 취하면 수 분 내로 호전되는 경우가 많다. 통증은 왼쪽 어깨나 팔, 목, 턱 등으로 퍼질 수 있으며, 숨 가쁨이나 식은땀, 메스꺼움을 동반하기도 한다.

인천성모병원 심장혈관내과 노경훈 교수

가톨릭대학교 인천성모병원 심장혈관내과 노경훈 교수는 “협심증은 통증이 잠시 지나간다고 안심하기 쉬운 질환”이라며 “하지만 이미 심장으로 가는 혈류가 부족하다는 경고 신호이기 때문에 증상이 반복된다면 반드시 검사가 필요하다”고 말했다.

협심증은 심근경색증으로 진행할 수 있어 조기 진단이 중요한데, 증상 평가와 함께 심전도 검사, 운동부하 검사, 심장 초음파, 관상동맥 CT 등을 통해 이뤄진다. 필요시 관상동맥 조영술로 혈관의 협착 정도를 정확히 확인한다.

치료는 증상의 정도와 관상동맥 협착 범위에 따라 다른데, 기본적으로 혈관을 확장하고 심장 부담을 줄이는 약물 치료를 시행한다. 약물 치료로도 증상이 조절되지 않거나 관상동맥 협착이 심한 경우에는 보다 적극적인 치료가 필요하기 때문에 좁아진 혈관에 스텐트를 삽입해 혈류를 개선하는 관상동맥 중재 시술을 시행할 수 있다.

관상동맥이 여러 부위에서 막혀 있거나 주요 혈관의 협착이 심한 환자에서는 수술적 치료를 고려한다. 관상동맥 우회술은 막힌 혈관을 우회해 새로운 혈류 통로를 만들어 심장으로 가는 혈액 공급을 회복시키는 수술로, 중증 협심증이나 심근경색 위험이 높은 경우 시행된다.

노경훈 교수는 “협심증 치료의 목표는 통증을 줄이는 것뿐 아니라 심근경색으로의 진행을 막는 데 있다”며 “적절한 치료와 생활습관 관리가 병행돼야 한다”고 강조했다.

또 “겨울철 협심증 환자는 새벽이나 아침 시간대에 증상이 더 악화할 수 있다”며 “가슴 통증이 반복되거나 강도가 점점 심해진다면 즉시 병원을 찾아야 한다”고 조언했다.

생활습관 관리도 중요하다. 겨울철에는 갑작스러운 외출을 피하고, 충분한 보온으로 체온을 유지하는 것이 도움이 된다. 규칙적인 운동은 필요하지만 추운 날씨에 무리한 운동은 피하고 준비 운동을 충분히 해야 한다. 금연은 필수고, 염분과 포화지방 섭취를 줄이는 식습관 관리가 권장된다. 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 꾸준히 관리하는 것도 중요하다.