비트코인 1만 달러 추락 경고…블룸버그 전략가 "美 경기침체 전조"

대표적인 가상자산인 비트코인의 거래 가격이 1만 달러(약 1천444만원)까지 하락할 수 있다는 전망이 나왔다.

마이크 맥글론 블룸버그 인텔리전스 수석 거시 전략가는 이 같은 경고를 했다고 미국 가상자산(디지털자산) 매체 코인데스크가 16일(현지시간) 보도했다. 잠재적으로 차기 미국 경기 침체를 예고하는 신호라는 분석이다.

마이크 맥글론은 최근 X(구 트위터) 게시물을 통해 2008년 이후 리스크 자산을 지지해온 오랜 ‘저가 매수’ 심리가 무너지고 있다고 진단했다. 디지털자산이 약화되고 변동성 역학이 변화함에 따라 기존의 시장 지지 구조가 작동하지 않을 수 있다는 설명이다.

또한 미국 주식 시장 시가총액이 국내총생산(GDP) 대비 약 100년 만에 최고 수준에 도달한 점을 지적했다. 반면 S&P 500과 나스닥 100의 180일 변동성은 약 8년 만에 최저 수준에 머물러 있어 조만간 급격한 변동성이 증시에 큰 영향을 줄 수 있다고 내다봤다.

비트코인 하락 이미지 (사진=챗GPT)

그는 현재 상황을 ‘붕괴 중인 디지털자산 버블’로 규정하고 ‘트럼프 유포리아’가 정점에 달한 후 시장 전반에 전염 효과를 일으키고 있다고 분석했다.

비트코인 가격 전망에 대해서는 구체적인 수치를 제시했다. 마이크 맥글론은 S&P 500 지수가 초기 정상 복귀 수준인 5600선으로 하락할 경우, 비트코인은 약 5만6000달러 상당까지 하락할 수 있다고 내다봤다.

관련기사

미국 증시가 확실한 정점에 도달한 뒤 하락세로 반전한다면, 기본 시나리오상 비트코인이 1만 달러 수준까지 되돌아갈 가능성이 있다는 경고도 있었다고 외신은 설명했다.

한편 지난 15일 7만 달러(약 1억원)를 회복했던 비트코인은 현재 6만 8500달러 부근에서 횡보 중이다.