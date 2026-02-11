빗썸 "비트코인 보유·지급량 체크 시스템 작동 안해"

62만원 상당의 리워드를 지급하는 이벤트서 62만개 비트코인을 오지급했던 빗썸이 대부분 시스템이 제대로 작동하지 않았다고 시인했다.

11일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 긴급 현안질의에 증인으로 출석한 이재원 빗썸 대표는 "(가상자산 보유량과 유통량을) 실시간으로 확인은 하고 있지만 이벤트 오지급 사고와 관련해 지급하고자 하는 양이 보유하는 양을 크로스 체크하는 시스템이 반영되지 않았다는 점은 인정한다"고 말했다.

이재원 빗썸 대표가 11일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 빗썸의 비트코인 오지급 사태와 관련 긴급현안질의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다.(사진=뉴스1)

또 이벤트 시 이벤트 계정과 본 계정과 분리돼 이뤄지지 않았다고도 부연했다. 이재원 대표는 "이벤트 설계 과정에서 한 두 계정으로 분리하는 것도 사고에서 반영되지 못한 부분"이라며 "다중 결재와 관련하는 것도 탑재해 운영했지만 거래소 시스템을 지원하는 운영시스템이 고도화하는 과정서 누락됐다"고도 설명했다.