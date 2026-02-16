스트래티지, 비트코인 하락에도 추가 매수 이어간다

스트래티지가 비트코인 추가 매입을 시사했다. 시장 급락과 재무 지표 악화 우려 속에서도 매수 기조를 이어가겠다는 신호로 해석된다.

마이클 세일러 스트래티지 회장은 15일(현지시간) 소셜미디어 X에 회사의 비트코인 축적 현황 차트를 게시했다.

세일러 회장은 비트코인을 매입할 때마다 해당 차트를 공개해왔으며, 시장에서는 이를 추가 매입의 ‘전조’로 받아들이고 있다.

마이클 세일러 스트래티지 회장(사진=지디넷코리아)

최근 스트래티지가 비트코인을 매입한 날은 지난 9일이다. 당시 회사는 비트코인 1142개를 약 9000만 달러에 사들였다. 이에 따라 총 보유량은 71만 4644개로 늘었으며, 현재 시세 기준 약 493억 달러 규모다. 스트래티지는 상장사 가운데 가장 많은 비트코인을 보유한 기업으로 꼽힌다.

주목할 점은 회사의 공격적인 매입이 재무 안정성 우려에도 불구하고 이어지고 있다는 점이다. 지난해 10월 비트코인 가격이 급락하면서 가상자산 재무전략(DAT) 기업의 핵심 지표인 순자산가치대비 주가 배수(mNAV)가 빠르게 하락했다. 스트래티지의 mNAV는 최근 0.9 수준까지 하락했다.

mNAV는 기업이 보유한 가상자산 순자산 가치 대비 주가가 얼마나 프리미엄을 받고 거래되는지 나타내는 지표다. 이 수치가 1 이상이면 시장이 보유 자산 가치보다 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 의미하며, 추가 자금 조달이나 주식 발행을 통한 가상자산 매입이 상대적으로 수월하다.

반대로 1 미만으로 떨어질 경우 시장이 기업 가치를 보유 자산보다 낮게 평가하고 있다는 뜻으로, 자금 조달 여건이 악화됐음을 시사한다.

DAT 기업 전반의 mNAV 하락은 지난해 10월 발생한 대규모 가상자산 청산 사태 이후 본격화됐다. 당시 10월 11일 약 27조원 규모의 선물 포지션이 한꺼번에 청산되며 시장이 급락했고, 이를 계기로 비트코인 가격은 12만 5000달러를 웃돌던 고점에서 현재 6만~7만 달러 대로 반토막 났다.

일각에서는 비트코인 가격이 스트래티지의 평균 매입 단가를 하회하는 구간에 진입한 만큼 추가 매입이 재무 부담을 키울 수 있다는 우려가 제기된다. 다만 세일러는 과거에도 가격 조정 국면을 ‘매수 기회’로 규정하며 장기 보유 전략을 고수해왔다.