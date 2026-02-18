독서 열풍 타고…뷰티·패션업계 ‘북 마케팅’ 뜬다

글로벌 뷰티·패션 브랜드들이 문학을 매개로 마케팅을 전개하고 있다. 문학적 서사가 제품에 이야기를 더하고 문화적 향유를 이끌어내 브랜드 경험의 밀도를 높이기 때문이다.

이같은 움직임은 전 세계적인 독서 문화 부흥과도 맞닿아 있다. 틱톡에서 각자의 독서 경험을 공유하는 ‘북톡(BookTok)’ 해시태그 기반 콘텐츠는 작년 기준 누적 조회수 약 3700억 회, 생성 콘텐츠 수 5200만 개를 기록했다.

국내에서도 독서 문화 열풍이 불고 있다. 지난해 6월 열린 ‘2025 서울국제도서전’에는 5일간 약 15만명이 방문했고, 같은 해 11월 개최된 독립출판 축제 ‘서울 아트북페어 언리미티드 에디션’에는 역대 최다인 251개 팀이 참가했다.

디올 북커버

이에 국내외 프리미엄 뷰티·패션 브랜드들은 제품 패키징 및 개발 스토리 등에 문학적 요소를 접목하고 있다.

프랑스 헤리티지 기반 프래그런스 브랜드 ‘셀바티코’는 마르셀 프루스트의 대작 ‘잃어버린 시간을 찾아서’ 마지막 장 ‘되찾은 시간’을 모티프로 세계관을 구축했다.

19세기 말 벨 에포크 시대의 살롱 문화와 인상주의적 정서를 현대적으로 재해석해 ▲살롱 드 파리 ▲포레 드 퐁텐블로 ▲수보아 드 생제르망 ▲꼼뜨와 드 떼 ▲떼알라 프랑세즈 등 5가지 향으로 풀어냈다.

셀바티코는 각각의 향을 오 드 퍼퓸, 바디미스트, 바디크림, 바디워시 등 다양한 제품군으로 선보이고 있다. 연내 프랑스 소설가 알베르 카뮈의 ‘이방인’에서 영감을 받은 컬렉션을 출시해 문학과 향을 잇는 브랜드 서사를 확장할 계획이다.

디올은 2026년 여름 시즌 컬렉션으로 고전 문학을 패션으로 풀어냈다. 소설 표지 디자인을 섬세한 자수로 구현한 ‘북 커버 컬렉션’을 선보이며, 토트백과 카드 지갑, 크로스백, 티셔츠 등 다양한 아이템을 공개했다.

가방을 한 권의 책처럼 연상시키는 형태로 구성했으며, 남성 라인에는 브램 스토커의 ‘드라큘라’와 샤를 보들레르의 ‘악의 꽃’, 여성 라인에는 ‘위험한 관계’와 ‘보바리 부인’ 등 문학 작품의 초판 커버를 적용해 각 라인별로 다른 문학적 이미지를 제시했다.

반클리프앤아펠 데달 시리즈

명품 주얼리 브랜드 ‘반클리프앤아펠’은 주얼리 스쿨 레꼴을 설립하고, 이탈리아 출판사 프랑코 마리아 리치와 협업해 고전 주얼리 문학을 새롭게 엮은 문학 시리즈 ‘데달’을 전개하고 있다.

데달 시리즈에는 스코틀랜드 출신 소설가 로버트 루이스 스티븐슨의 ‘보물섬’, 오스트리아 작가 슈테판 츠바이크의 ‘보이지 않는 컬렉션’, 프랑스 소설가 조르주 상드의 ‘로라: 수정으로의 여행’ 등 주얼리·보석의 세계와 연관된 고전 작품들이 포함됐다.

업계 관계자는 “문학은 브랜드의 세계관과 가치를 입체적으로 전달할 수 있는 수단”이라며 “최근 소비자들이 제품 선택 과정에서 서사와 철학을 중요하게 고려하는 경향이 강해지면서, 문학적 접근이 브랜드와 소비자 간 장기적인 관계를 구축하는 커뮤니케이션 전략으로 자리잡고 있다”고 말했다.