[타보고서] 650마력·제로이백 10.9초…'제네시스 GV60 마그마'

제네시스의 첫 번째 고성능 모델이 공개됐다. 최고 출력 650마력을 발휘하고 정지 상태에서 시속 200㎞(제로이백)까지 단 10.9초 만에 도달한다. 이런 성능은 제네시스의 전동화 기술 노하우를 바탕으로 구현됐다. 제네시스는 올해 GV60 마그마를 시작으로 고성능 라인업을 순차적으로 확대할 계획이다.

지난 10일 경기도 용인시 제네시스 수지에서 출발해 화성시까지 왕복 약 50㎞ 구간을 시승했다. GV60 마그마는 단일 트림으로 운영되며 가격은 9657만원이다.

GV60 마그마는 제네시스의 고성능 브랜드 마그마의 첫 번째 모델이다. 고성능 전기 스포츠유틸리티차(SUV)지만 현대 N과 같은 모터스포츠에 집중한 것보다는 럭셔리 그랜드투어러(GT)를 표방했다. 실제로 개발 당시부터 동력성능과 주행질감(R&H), 정숙성(NVH)을 GT에 집중한 것으로 전해진다.

제네시스 GV60 마그마 (사진=지디넷코리아)

GV60 마그마는 전장 4635㎜, 전폭 1940㎜, 전고 1560㎜, 휠베이스 2900㎜의 크기를 갖췄다. 기존 GV60과 차별화를 위해 전면부에는 다운포스를 발생시키는 카나드 윙과 브레이크 냉각용 파츠를 적용했다.

21인치 휠에는 마그마 전용 디자인을 적용했다. 후면에는 양력·항력을 동시에 고려한 전용 스포일러를 통해 고속 주행 시 안정성을 확보했다.

또한 GV60 기본 모델 대비 다운포스를 높이기 위해 전·후륜 공력 밸런스를 조정했다. 후륜은 네거티브 방향으로 다운포스를 강화하고, 전륜은 상대적으로 양력 수치를 높여 균형을 맞췄다.

GV60 마그마는 전륜 175kW/370Nm, 후륜 303kW/420Nm 모터를 탑재했다. 부스트 모드에서는 합산 최대 출력 478kW(약 650마력), 최대토크 790Nm를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.4초, 200㎞까지 10.9초가 소요된다. 최고속도는 시속 264㎞다.

제네시스 GV60 마그마 (사진=지디넷코리아)

제네시스 개발팀은 GV60 마그마 주행 사운드에 대해 "가상 기어 변속 시스템(VGS)은 현대차 N 브랜드와 다른 철학으로 개발됐다"고 설명했다.

마그마는 슈퍼카 주행 감각 구현을 목표로 설정했다. 9000rpm에 이르는 자연흡기 엔진 감성을 구현했으며, 런치 컨트롤 시 실제 변속감이 느껴지도록 세팅했다. 일부 기계적 사운드 요소를 반영해 고성능 차량 특유의 감각을 표현했다.

실제 주행에서는 가속 페달을 깊게 밟을수록 즉각적으로 출력이 반응했다. 가속 시 실내로 유입되는 내연기관풍 사운드는 제네시스가 고성능 모델에 담은 방향성을 보여준다. 다만 고성능은 전기차임에도 내연기관 엔진음이어야 한다는 것은 조금 아쉬운 발상이다.

GV60 마그마의 고성능 전용 모터는 냉각 성능을 강화했고, 로터 코어 및 베어링 개선을 통해 최대 2만920rpm 회전이 가능하도록 설계됐다. 모터·감속기·인버터 하우징은 일체형 구조다. 후륜에는 2스테이지 AC-DC 인버터를 적용해 주행 상황에 따라 전력 공급을 제어한다.

제네시스 GV60 마그마 (사진=지디넷코리아)

브레이크 시스템은 대구경 캘리퍼를 적용하고, 전륜 디스크를 기존 360㎜에서 400㎜로 확대했다. 후륜 마찰재는 FF에서 GG로 변경했다. 또한 주행 모드에 따라 브레이크 답력(밟는 힘)과 제동 성능을 차별화했다.

GV60 마그마는 84kWh 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 탑재했다. 제네시스는 스포츠 주행과 급속 충전을 고려해 배터리 히터 용량을 확대했다고 설명했다. 1회 충전 주행거리는 최대 364㎞다. 제원상 전비는 복합 3.7㎞/kWh 도심 3.9㎞/kWh, 고속 3.4㎞/kWh이다.

GV60 마그마는 고성능 모델이면서도 정숙성을 강조한 점이 특징이다. 기존 GV60의 정숙성을 기반으로, 초고속 영역에서도 실내 정숙성을 유지하는 데 초점을 맞췄다. 운전석 도어 글라스 차음 필름 두께를 증대했고, 도어 패널과 플로어 흡·차음재를 보강했다. 도어 씰링 구조도 강화해 밀폐감을 높였다.

제네시스 GV60 마그마 (사진=지디넷코리아)

GV60 마그마는 서킷 주행과 모터스포츠 주행에 집중도를 높인 현대 N보다는 일상 주행과 균형을 택했다. 트랙 성향에 치우치지 않으면서도, 정숙성과 성능의 균형을 목표로 개발된 모델이라는 설명이다.

현장에서 만난 박광수 제네시스프로젝트2팀 책임연구원은 "너무 트랙 지향도 아니지만, 너무 조용하고 밋밋하지도 않은 차를 만들기 위해 노력했다"며 "내장 소재와 착좌감 등 디테일 완성도를 높였으며, 향후 마그마 레이싱과 연계해 브랜드 기술력을 알리는 역할도 수행할 예정이다"고 설명했다.