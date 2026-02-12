[타보고서] 전통 K-픽업의 화려한 귀환…KG모빌리티 '무쏘'

KG모빌리티(KGM)가 신형 무쏘를 공식 출시하며 국내 픽업 시장에서 다시 한번 존재감을 드러냈다. 신형 무쏘는 2002년 무쏘 스포츠에서 시작된 KGM 픽업 계보를 잇는 모델로, 2018년 렉스턴 스포츠&칸 이후 8년 만의 세대교체다.

지난 10일 서울 영등포구에서 경기도 파주시까지 약 111㎞ 구간에서 무쏘 디젤과 가솔린 모델을 각각 시승했다. 시승 차량은 디젤 M9 4WD(롱데크) 그랜드 스타일(80만원) 적용 모델로 가격은 4680만원이다. 가솔린 M9 4WD(롱데크) 그랜드 스타일 모델은 4490만원이다. 무쏘의 시작 가격은 2990만원이다.

신형 무쏘는 고객 취향과 용도에 따라 차량 구성을 달리할 수 있는 점이 특징이다. 대표적으로 도심형 그랜드 스타일 옵션이 추가됐다. 무쏘는 전장이 전세대 대비 55㎜ 늘었고, 최저지상고도 30㎜가량 높아졌다. 도심은 물론 험로 주행 안정성을 동시에 끌어올린 셈이다.

KG모빌리티 무쏘 디젤 M9 그랜드스타일 (사진=지디넷코리아)

무쏘는 롱데크 그랜드스타일 기준 전장 5460㎜, 전폭 1950㎜, 전고 1855㎜, 휠베이스 3210㎜를 갖췄다. 적재 공간은 롱데크와 스탠다드 데크를 나눠 필요에 따라 선택할 수 있도록 했다. 롱데크는 1262ℓ, 스탠다드 데크는 1011ℓ까지 적재할 수 있다.

외관은 굵은 DRL 라인, 수평형 LED 그래픽, 스퀘어 범퍼 구성으로 토레스에서 시작된 KGM의 '파워드 바이 터프니스' 패밀리룩을 갖췄다. 다만 범퍼와 스키드 플레이트, 차체 비례는 픽업에 맞게 재해석했다. 크고 널찍한 외관은 한눈에 강인한 픽업트럭이라는 느낌을 준다.

KG모빌리티 무쏘 디젤 M9 그랜드스타일 (사진=지디넷코리아)

실내는 강인한 픽업 외관과 달리 고급진 스포츠유틸리티차(SUV)를 연상케 한다. 12.3인치 디지털 클러스터와 12.3인치 KGM 링크 내비게이션을 탑재해 편의성을 높였고, 스웨이드 퀼팅 IP 패널과 32컬러 앰비언트 라이트는 차량의 고급스러움을 높였다. 브라운 색상 인테리어도 신규 운영한다.

무쏘의 또 다른 특징은 가솔린과 디젤 선택권이다. 가솔린은 2.0 터보 엔진과 아이신 8단 자동변속기를, 디젤은 2.2 LET 엔진과 아이신 6단 자동변속기를 각각 조합했다. 가솔린은 최고출력 217마력에 최대토크 38.7kgf·m을 발휘한다. 디젤은 최고출력 202마력, 최대토크 45.0kgf·m이다.

KG모빌리티 무쏘 가솔린 M9 그랜드스타일 (사진=지디넷코리아)

주행감은 디젤 파워트레인은 특유의 강력한 토크감이 인상적이었다. 202마력의 최고출력에도 공차중량 약 2천㎏의 무게를 거뜬히 끌어올렸다. 최대 248㎜에 이르는 높은 지상고는 노면 상태가 좋지 않은 구간에서도 여유 있는 주행을 가능하게 했다. 가솔린 파워트레인은 터보 엔진 특유의 가속과 주행을 보여줬다.

연비에서도 효율성을 보여줬다. 무쏘 디젤 파워트레인은 제원상 정부공인 복합 최저 연비는 9.5㎞/ℓ, 가솔린은 7.6㎞/ℓ이다.

KG모빌리티 무쏘 가솔린 M9 그랜드스타일 (사진=지디넷코리아)

이날 눈과 비가 내리면서 도로 정체가 상당히 심했지만 63.1㎞를 달린 뒤 디젤 복합연비는 11㎞/ℓ, 48㎞를 달린 가솔린 연비는 8.1㎞/ℓ로 나타났다. 제원상 수치보다 높은 효율을 기록했다. 영업용 수요가 많은 픽업 특성을 감안하면 연비 효율성은 경쟁력 있는 수준이라는 평가다.

무쏘는 스탠다드 데크가 최대 400㎏, 롱데크가 최대 700㎏까지 적재할 수 있다. 기본 적용된 데크 라이트와 8개의 데크 후크, 리어 범퍼 코너 스텝은 실제 적재와 하차 편의성을 높인다.

관련기사

KG모빌리티 신형 무쏘 실내. 디젤(왼쪽)과 가솔린(오른쪽) 변속기어와 센터 패널이 다르다. (사진=지디넷코리아)

다만 아쉬웠던 점도 있었다. 이날 주행 중 쏟아진 눈과 비에 무쏘 차량의 센서가 잠시 오류가 났다. 이 때문에 어댑티브 크루즈 컨트롤을 사용할 수 없다는 알림이 지속적으로 발생했다. 이는 일시적인 오류지만, 특정 상황에서는 치명적일 수 있다.

하지만 무쏘는 2002년부터 2025년까지 누적 판매 약 50만대를 기록한 KGM 픽업의 노하우가 집약됐다. 24년간 축적된 픽업 개발 노하우가 집약된 신형 무쏘는 영업 현장과 레저 시장을 동시에 겨냥한 전략 모델로 자리매김할 전망이다.