명품 ‘빅로고’의 귀환…시끄러운 사치 뜬다

명품 패션 시장에서 브랜드 로고가 없는 ‘조용한 럭셔리(quiet luxury)’ 트렌드가 저물고 ‘시끄러운 럭셔리(loud luxury)’가 떠오르고 있다. 대형 로고, 대담한 색상과 패턴, 강렬한 디자인을 전면에 내세워 지친 소비자들의 시선을 다시 붙잡겠다는 전략이다.

미국 경제전문매체 CNBC에 따르면 구찌, 버버리, 베르사체 등 주요 브랜드에서 새로운 크리에이티브 디렉터를 영입하며 브랜드 이미지를 재정비하고 있다.

버버리는 조시 슐만 CEO 체제에서 영국 헤리티지 감성을 복원하며 전통 체크 패턴과 트렌치코트를 전면에 내세운 ‘헤리티지 컬렉션’을 출시했다.

버버리 최고재무책임자(CFO) 케이트 페리는 2분기 실적 발표에서 “전체 체크 무늬 투피스를 포함한 ‘헤리티지 컬렉션’이 브랜드에 대한 열망을 되살리고 있다”며 “버버리를 보편적 매력을 갖춘 명품 브랜드로 소비자들에게 각인시키고 있다”고 말했다.

구찌를 보유한 케링은 다음 달 루카 데 메오 신임 최고경영자(CEO)를 맞이하고 발렌시아가 출신 아트 디렉터 뎀나 바잘리아를 영입해 내년 초 첫 컬렉션을 공개할 예정이다.

이 같은 변화는 ‘조용한 럭셔리’의 절제된 사치가 더 이상 시장에서 통하지 못한다는 판단에서 비롯됐다고 외신은 분석했다. 조용한 럭셔리가 제품 혁신 없이 가격만 오르면서 소비자들의 피로감이 커졌다는 지적이다.

글로벌 투자은행 UBS의 시장조사기관인 UBS 에비던스 랩에 따르면 명품 가격은 2022년 평균 8% 올랐으며, 이는 코로나19 이전의 1%를 크게 웃돈다.

영국계 대형 은행 바클레이스의 캐롤 마조는 “명품 패션은 순환한다”며 “지금은 참신함과 새로움이 브랜드 매력을 되살릴 핵심”이라고 말했다.