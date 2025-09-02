프랑스 조향사가 찜한 '셀바티코'...한국 향수 가능성 연다

프랑스 헤리티지 기반 향수 브랜드 셀바티코가 글로벌 무대에서도 인정받는 K-프래그넌스(향수) 회사가 되기 위해 브랜드 비전 2.0을 내세웠다.

'향기를 읽다, 순간에 충실하다'라는 새로운 슬로건을 제시하고 향기를 통해 기억과 감각을 계속 일깨우는 역할을 하겠다는 포부다.

셀바티코를 운영하는 배형진 본작 대표는 2일 성수동 LCDC 서울에서 열린 기자간담회에서 “세계적인 품질을 위해 세계 최고와 협력해 왔으며, 이번에 확보한 성장 자본을 바탕으로 글로벌 무대에서 인정받는 K-프래그런스로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

배형진 본작 대표 (사진=지디넷코리아)

로베르테와 전략적 파트너십...독창성·제품력 인정 받아

셀바티코는 올해 상반기까지 국내외 민간 투자자로부터 27억원을 유치했으며, 글로벌 향기 큐레이션 기술 강화를 위한 정부 R&D 사업에 선정돼 12억원 규모 지원 협약도 체결했다. 총 39억원 규모 성장 자본을 확보한 것이다. 배 대표는 “철학을 지키면서도 기술적으로 진화할 수 있는 토대를 마련했다”고 설명했다.

셀바티코가 주목받는 이유는 세계적 조향 기업 로베르테와 맺은 파트너십 때문이다. 로베르테는 식물 농업부터 재배, 향료 추출, 조향까지 모든 공정을 관리하는 170년 전통의 프랑스 조향 기업이다. 샤넬, 디올, LVMH뿐만 아니라 불리, 바이레도 등 글로벌 럭셔리 브랜드에 향료를 공급한다.

셀바티코는 한국 브랜드 최초로 로베르테와 협력해 프랑스 그라스 현지에서 향수를 생산하고 있다. 지난해에는 비유럽권 브랜드 최초로 로베르테 투자 자회사 빌라블루로부터 전략적 투자를 유치하며 독창성과 제품력을 공식 인정받았다.

배 대표는 “로베르테는 하이엔드 니치 퍼퓸 브랜드의 90% 이상을 조향하는 글로벌 리더”라며 “이들과의 협업은 K-프래그런스가 세계 시장에서 경쟁력을 가질 수 있다는 신호”라고 말했다.

이번에 공개된 셀바티코 2.0은 ‘정원사의 서재’라는 콘셉트로, 각 향을 독립된 챕터로 선보이면서도 전체가 하나의 문학처럼 유기적으로 연결되는 세계관을 담았다. 배 대표는 “셀바티코는 향수를 새로운 문학으로 정의하는 브랜드”라며 “문학적이고 예술적인 스토리텔링을 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다”고 강조했다.

셀바티코 팝업 (사진=지디넷코리아)

내추럴 퍼퓸 국내 첫 선..."긴 수명으로 대표 K프래그넌스 되겠다"

셀바티코는 이번 비전 선포와 함께 신제품도 공개했다. 성수동 LCDC 서울에서 30일까지 열리는 팝업스토어에서는 ▲모이스처 퍼퓸 바디미스트 ▲오 드 퍼퓸 4종 디스커버리 세트 ▲내추럴 퍼퓸 라인을 비롯해 기존 오 드 퍼퓸과 바디·핸드 케어 라인업이 전시된다.

특히 내추럴 퍼퓸은 국내 뷰티 브랜드 최초로 합성 원료를 배제하고 프랑스산 천연 원료와 에센셜 오일을 블렌딩해 제작됐다. ‘미드나잇 스파’와 ‘스트레스 릴리프’ 두 가지 향으로 구성됐으며, 단순히 멋을 위한 향수가 아닌 마인드·바디·소울을 케어하는 새로운 개념의 퍼퓸으로 강조됐다.

셀바티코는 2022년 11월 출시된 신생 브랜드지만, 빠른 성장세를 보이고 있다. 배 대표는 “지난해는 10억원을 기록했고 올해는 20억원을 달성할 예정”이라며 “내년에는 80억원을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “카카오 선물하기, 무신사 뷰티, 면세점 온라인 등 국내 유통망을 확장하고 있다"며 "소비 성숙 단계에 따라 한국 향수 시장은 더 커질 수밖에 없다”고 전망했다.

배 대표는 프랑스 유학 후 패션·뷰티 ODM 사업을 운영하다가 '브랜드를 직접 만들고 싶다'는 열망으로 셀바티코를 시작했다. 그는 “패션은 트렌드 변화가 빠르지만 향수는 시그니처가 될 수 있는 긴 수명의 제품군”이라면서 “글로벌 성공 브랜드의 이면에는 특별한 전략과 공급망, 자본이 있었다. 이를 향수에서 구현하고 싶었다”고 말했다.

배 대표는 “셀바티코 2.0은 단순한 신제품 출시가 아니라 브랜드의 재탄생을 의미한다”며 “한국은 시장 반응 속도가 빠른 만큼 여기서 성과를 내면 중국과 동남아시아 진출도 한층 수월해진다. 한국에서 출발해 글로벌 무대에서도 향기와 미학, 철학으로 사랑받는 K-프래그런스로 성장하겠다”고 강조했다.