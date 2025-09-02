셀바티코, 성수 LCDC 서울서 팝업 열고 '내추럴 퍼퓸' 공개

프랑스 헤리티지 기반 프래그런스 브랜드 셀바티코를 운영하는 본작(대표 배형진)이 2일 성수동 LCDC 서울에서 팝업스토어를 개최하고 신제품 라인업을 공개했다.

셀바티코는 글로벌 최대 조향 기업 로베르테와 협업해 향수 및 프래그런스 제품을 개발, 프랑스 현지에서 제작하고 있다. 지난해 7월에는 비유럽권 브랜드 최초로 로베르테의 투자 자회사인 빌라블루로부터 전략적 투자를 유치하며 독창성과 제품력을 인정받았다.

오는 30일까지 열리는 이번 팝업스토어는 브랜드 헤리티지와 새로운 ‘셀바티코 2.0’ 비전을 소개하고 확장된 신제품 라인업을 선보이고자 마련됐다. 셀바티코 2.0은 ‘정원사의 서재(The Gardener’s Library)’를 콘셉트로, 프랑스의 자연·문학·예술에서 영감을 받은 향의 각 챕터들이 독립적이면서 동시에 유기적으로 연결되는 세계관을 담고 있다.

셀바티코 팝업 (사진=지디넷코리아)

이번 팝업스토어에서는 셀바티코의 대표 제품인 ▲오 드 퍼퓸 ▲퍼퓸 핸드 앤 바디 워시 ▲마르세유 리퀴드 솝 ▲핸드 솔루션을 비롯해 신제품 ▲모이스처 퍼퓸 바디미스트 ▲오 드 퍼퓸 4종 디스커버리 세트 ▲내추럴 퍼퓸 라인을 한자리에서 만나볼 수 있다. 특히 오 드 퍼퓸은 기존 50ml 단일 용량에서 30ml, 100ml 2가지로 새롭게 출시됐으며 보틀도 브랜드 시그니처 컬러를 사용해 모던한 디자인으로 리뉴얼 됐다.

이와 함께 국내 뷰티 브랜드 최초로 에센셜 오일을 블렌딩한 내추럴 퍼퓸을 출시했다. 자연 유래 식물성 원료로 제작된 내추럴 퍼퓸은 ▲미드나잇 스파 ▲스트레스 릴리프 2가지 향으로 구성됐다. 또한 퍼퓸 핸드 앤 바디 워시와 모이스처 퍼퓸 바디미스트로 먼저 출시됐던 ‘떼알라 프랑세즈’ 향은 오 드 퍼퓸으로 라인업을 확장했다.

팝업스토어 방문 고객을 위한 다양한 이벤트도 마련됐다. 제품 구매 고객 전원에게 셀바티코 시그니처 뱃지 4종 중 1개를 랜덤으로 증정하며 10만원 이상 구매 시 오 드 퍼퓸 4종 디스커버리 세트를 추가 제공한다. 또한 구매 고객을 대상으로 현장 추첨 이벤트를 진행해 당첨자에게는 셀바티코 에코백을 지급할 예정이다.

배형진 본작 대표는 “셀바티코 2.0 선포는 신제품 라인업 확장을 넘어 브랜드의 철학과 스토리를 더욱 견고히 전달하기 위한 시도”라며 “이번 팝업스토어를 통해 고객들이 셀바티코가 추구하는 향의 세계관을 오감으로 경험하고 브랜드와 보다 가깝게 소통할 수 있기를 바란다”고 말했다.