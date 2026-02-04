스타벅스, 밸런타인데이 시즌 ‘붉은 로즈 초콜릿’ 출시

스타벅스 코리아는 밸런타인데이 시즌을 맞아 2월4일부터 3월1일까지 ‘붉은 로즈 초콜릿’ 등 신메뉴를 판매하고 초콜릿 기프트와 이벤트를 운영한다고 밝혔다.

4일 회사에 따르면 시즌 대표 음료 ‘붉은 로즈 초콜릿’은 헤이즐넛 초콜릿 풍미를 바탕으로 루비 초콜릿을 넣고, 상단에 장미를 연상시키는 휘핑과 파우더를 올린 제품이다. 이와 함께 ‘에스프레소 크림 프렌치 바닐라 라떼’도 시즌 음료로 선보인다.

푸드로는 ‘딸기 가나슈 프레지에’, ‘딸기 생크림 레이어 케이크’, ‘딸기 프레지에 케이크(미니 홀케이크)’ 등을 출시·판매한다. 선물용 상품은 ‘화이트/핑크 러브바니 틴 초콜릿’, ‘베리 핑거 초콜릿 보틀 세트’ 등을 내놓는다.

(사진=스타벅스)

이벤트는 4일~10일 초콜릿 음료 5종(붉은 로즈 초콜릿, 에스프레소 크림 프렌치 바닐라 라떼, 시그니처 초콜릿, 화이트 초콜릿 모카, 초콜릿 크림 칩 프라푸치노) 주문 시 별을 추가 적립하는 방식으로 진행된다.

관련기사

행사 기간에는 매일 오후 2시~8시 ‘더블 에스프레소 크림 라떼’와 ‘에스프레소 크림 프렌치 바닐라 라떼’ 구매 시 사이즈 업 혜택(그란데=톨 가격, 벤티=그란데 가격)도 제공한다.

온라인 스토어에서는 2월4~15일 ‘초콜릿 페스타’ 기획전을 열어 약 25종 상품에 할인 혜택을 제공한다. 해당 기획전 상품을 포함해 2만2000원 이상 구매 시 리본 리유저블 백을, 케이크 구매 시 베어리스타 하트 캔들을 증정한다고 스타벅스는 밝혔다.