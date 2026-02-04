창립 12주년 기념…이마트24, ‘이츠 하이라이트 타임’ 행사 진행

이마트24가 창립 12주년을 맞아 오는 15일까지 고객 감사 행사 ‘이츠 하이라이트 타임(It’s Highlight Time)’을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 이마트24 이용 고객에게 감사의 마음을 전하는 동시에, 대표 인기 상품을 합리적인 가격으로 선보이기 위해 기획됐다.

특히 고객의 일상 속 모든 순간을 더욱 빛나게 하겠다는 의미를 담은 이마트24의 슬로건 ‘올데이 하이라이트(Allday highlight)’에 맞춰, 일상에서 강력한 가격 혜택을 체감할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

이마트24 창립 12주년 행사 진행. (제공=이마트24)

행사 상품은 총 75종으로 1+1을 중심으로 다양한 묶음 할인을 기본 적용해 할인율을 대폭 늘렸다. 묶음 할인에 신세계포인트 적립 혜택까지 더해 가성비를 강화했다.

행사 기간 BC카드, 삼성카드, 카카오페이머니로 75종 행사 상품을 1만원 이상 결제 시 30% 추가 할인을 제공한다.

고객 참여형 이벤트도 마련했다. 오는 8일까지 이마트24 공식 인스타그램 채널에서 진행되는 SNS 댓글 이벤트에 참여하면, 추첨을 통해 총 5명에게 이마트24 모바일 상품권 3000원권을 증정한다.

이마트24 관계자는 “창립 12주년을 맞아 감사의 마음을 전하고자 75종의 압도적인 제품 수와 파격적인 가격 혜택을 드릴 수 있는 감사 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 일상 속 모든 순간을 더욱 빛나게 한다라는 ‘올데이 하이라이트’의 메시지를 전달할 수 있는 다양한 행사와 차별화 상품을 지속 선보이겠다”고 말했다.