이마트24, 저수익 점포 수익 개선 나선다…‘상생 선언’ 발표

이마트24는 30일 오후 2시 성수동 본사 대회의실에서 ‘경영주와의 공존공영 가치실현을 위한 상생선언’을 개최한다고 이날 밝혔다. 이번 선언을 통해 저수익 점포 경영주를 위한 로열티 타입 전환 등을 도입할 계획이다.

이날 행사에는 최진일 이마트24 대표를 비롯한 임원들과 가맹점사업자를 대표하는 ‘경영주협의회’ 회장 및 운영진이 참석해, 본사와 경영주가 함께 성장하는 상생의 새로운 출발을 다짐한다.

이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 타입(월회비 160만원) 점포 중 가맹계약을 성실하게 준수하는 경영주를 대상으로, 잔여 계약기간까지 로열티 타입으로 전환할 수 있는 기회를 제공한다.

이마트24

이는 가맹계약 기간이 남아 있음에도 불구하고 타입 변경을 허용한 것으로, 저수익점포 경영주에게 실질적인 선택권과 새로운 기회를 제공하는 파격적 조치라는 설명이다.

로열티 타입으로 전환 시 기존의 월회비 대신, 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하게 되며, 이를 통해 경영주의 실질 수익 개선이 기대된다.

예를 들어 월 400만~500만원의 매출총이익을 올리는 점포의 경우 로열티 타입으로 전환 시, 월 약 116만~145만원 가량만 본사에 납부하면 된다. 기존 월 회비 160만원에서 약 38~10%의 비용 절감 효과를 볼 수 있다.

로열티 타입 전환을 희망하는 경영주는 다음 달 3일부터 올해 말까지 신청할 수 있으며 내년 6월 30일까지 순차적으로 진행될 예정이다.

이마트24는 실질적인 매출 성장을 위해 상품 경쟁력 강화에도 힘을 쏟는다. 특히 점포 매출 증대의 핵심이 되는 ‘대표 상품 개발’에 총력을 기울일 계획이다.

2040 고객을 겨냥한 트렌디하고 차별화된 상품을 내년 한 해 동안 600종 출시해, 경영주 수익 확대의 선순환 구조를 구축할 방침이다.

오는 11월에도 커피·도시락 등의 다양한 차별화 상품을 준비하고 있으며, 새로운 PL브랜드 ‘옐로우(ye!low)’의 신규 상품들도 출시를 앞두고 있다.

또 신세계L&B, 신세계푸드, 조선호텔 등 신세계그룹의 관계사와의 시너지를 적극 활용해 간편·신선식품의 상품 혁신을 이뤄내겠다는 전략이다.

이마트24는 이처럼 ‘이마트24’하면 떠올릴 수 있는 대표상품 개발에 총력을 기울여 일매출 확대가 경영주 수익 증가로 이어지는 상생의 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

아울러 글로벌 유통사와의 파트너십을 바탕으로 ‘옐로우(ye!low)’의 상품 수출을 확대함으로써 대표 수출브랜드로 육성한다는 포부다.

관련기사

경영주의 점포 운영에 실질적인 도움을 줄 수 있는 상생지원도 신설한다. 내년부터 ▲‘시선강탈버거’와 같이 전략적으로 선정된 차별화 상품에 대한 100% 폐기지원, ▲신상품 점포 도입 시 인센티브 지원 확대, ▲점포 운영 시 발생 가능한 피해 보험 지원 확대 등을 골자로 한 상생협약을 추진한다.

최진일 이마트24 대표는 “이번 상생협약은 본사의 경영적 부담에도 불구하고, 경영주의 수익 개선을 최우선으로 고려해 과감히 결정한 것”이라며 “앞으로도 상품 경쟁력 강화, 점포 공간 혁신, 가맹점 운영 지원 등 전방위적인 노력을 통해 실질적인 성과와 지속 가능한 성장을 추진해 나가겠다”고 말했다.