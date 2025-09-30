"가성비는 노란색"…이마트24, 새 PL브랜드 ‘옐로우’ 출시

이마트24가 다음 달 1일 새로운 PL(Private Label)브랜드 ‘옐로우(Ye!low)’를 출시하고 PL 상품 강화에 나선다고 30일 밝혔다.

고물가가 장기화되고 있는 가운데 PL상품에 대한 고객 선호도가 높아지고 있고 가격보다는 차별화된 상품으로 경쟁력을 강화해야 한다고 판단해 새로운 PL브랜드를 선보인다는 설명이다.

옐로우는 ‘품질은 ye! 가격은 low’라는 의미를 담은 것으로, 이마트24의 시그니처 색상인 노란색을 뜻하기도 한다.

이마트24가 새 PL브랜드 '옐로우(ye!low)'를 선보인다. (제공=이마트24)

‘옐로우’는 ▲가성비 상품(Amazing Price) ▲새로운 상품(New Trend) ▲건강한 상품(Healthy) 등 3가지 콘셉트에 맞춰 상품 라인업을 확대해 나갈 계획이다. 가성비 상품은 ‘오렌지’, 트렌디 한 상품은 ‘네이비’, 건강 상품은 ‘그린’으로 패키지 라벨 폰트 색상을 달리했다.

이번 새 PL브랜드 출시로 기존 PL상품을 모두 ‘옐로우’로 바꾸고, 새 브랜드에 맞는 신상품을 순차적으로 선보인다.

우선 기존 아임이 과자, 제지류, 간편식품, 유제품 등 10종 상품을 ‘옐로우’ 브랜드로 새단장하고 신상품 3종을 더한 총 13종의 옐로우 상품을 다음 달 1일 선보인다.

옐로우의 첫 신상품은 신개념 믹솔로지 음료 ‘프루티’ 3종(유자&민트, 리치&캐모마일, 매실&그린티)다. 과일과 허브티를 블렌딩 한 음료는 모두 제로 칼로리로, 비타민B3, 아연, 테아닌 등 기능성 원료를 담아 건강한 음료를 찾는 고객들을 겨냥했다.

향후 각 콘셉트에 맞는 가치를 담은 옐로우 PL상품을 지속 확대, 다양한 고객층의 만족감을 높임으로써 이마트24를 찾도록 하겠다는 전략이다.

김지웅 이마트24 MD전략팀 팀장은 “PL상품이 고객들이 편의점 브랜드를 선택하는 중요한 기준이 되고 있고, 고물가 속에 PL상품의 중요성이 더 커질 것으로 보인다”며 “앞으로도 상품 개발 역량을 총동원해 동업계 대비 차별화된 PL상품을 개발, 가맹점 매출 증대에 도움이 될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.