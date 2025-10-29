이마트24, 간편식 전면 개편…양 늘리고 맛·품질 높인다

고품질 햅쌀 사용…도시락 밥·반찬 기존 대비 20% 늘려

이마트24는 지난달 샌드위치 새단장에 이어 주먹밥, 김밥, 도시락, 햄버거 등 편의점 주요 FF(프레시푸드)를 대상으로 맛 양 품질 패키지까지 모두 업그레이드한다고 29일 밝혔다.

이마트24는 고물가 속 편의점 간편식이 식사대용으로 각광받고 있으며, 맛과 품질을 모두 갖춘 ‘가심비’ 상품을 찾는 고객이 늘고 있다는 점에 착안해 이번 개편을 진행하게 됐다.

이번 재단장의 핵심 중 하나는 ‘밥의 품질’이다. 이마트24는 고품질 햅쌀을 레시피를 통해 밥의 식감과 신선도를 높였고 해당 밥을 활용한 주먹밥, 김밥, 도시락 등을 선보인다.

이마트24 ‘Fresh Food’ 개편. (제공=이마트24)

또 나트륨 저감 기술지원사업으로 개발된 상품을 리뉴얼한 ‘햄참치마요삼각’도 출시한다. 해당 상품은 편의점 주먹밥 인기 재료인 햄참치마요 샐러드를 토핑했음에도 일반적인 삼각김밥의 나트륨 평균값 대비 23% 줄였다.

이와 함께 밥, 반찬 등을 기존보다 평균 20% 늘린 도시락을 선보여 포만감을 높였고, 용기 색상도 검정에서 흰색으로 변경해 토핑이 돋보이도록 했다.

김밥은 ‘올바른(ALL바른)’ 시리즈로 새롭게 선보이며, 향후 스타 셰프 및 관계사와의 콜라보를 통해 라인업을 확대할 예정이다.

햄버거는 두툼한 패티와 프리미엄 소스로 맛과 불륨을 모두 높였으며, 조리면은 메인 토핑을 강화해 ‘한끼 식사형’으로 개편한다.

이 밖에도 세계 각국의 재료와 소스를 활용한 간식 안주류, 투명용기에 칼로리를 직관적으로 디자인한 샐러드 등 다양한 즉석식 라인업을 순차적으로 선보일 계획이다. 새로운 김밥과 조리면은 다음 달 5일부터 순차적으로 출시된다.

이마트24는 이번 리뉴얼을 기념해 FF 간편식 전품목을 대상으로 11월 한 달간 ‘CJ ONE 포인트 100배 적립 프로모션을 진행한다. 이마트24 앱 내 CJ ONE 정보 연동한 고객이라면 행사 대상 상품을 구매 시 100배 포인트 적립 혜택을 받을 수 있고, 프로모션을 통해 지급되는 포인트는 1만 포인트까지 추후 적립된다.

손주현 이마트24 FF팀 팀장은 “고물가 속 편의점 간편식 인기에 힘입어 지난달 샌드위치에 이은 다른 주요 카테고리로 개편을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 이마트24만의 고품질의 차별화된 Fresh Food로 편의점 간편식 시장을 선도해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

