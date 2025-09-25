이마트24, 샌드위치 18종 새단장…소스·토핑 늘려

이마트24는 샌드위치 신상품 5종을 포함해 기존 상품 13종 등 총 18종 상품을 새단장했다고 25일 밝혔다.

샌드위치 18종 상품 전면에 칼로리를 표시하고 속이 훤히 보이는 투명용기로 바꿨다. 기존 상품인 ‘햄듬뿍크림치즈샌드위치’, ‘꽃맛살듬뿍해시브라운샌드위치’는 메인 토핑이 되는 햄과 꽃맛살 함량과 소스를 각각 10%씩 늘렸다.

이와 함께 바질마요소스, 치킨햄 2장, 치즈 및 여러 야채가 균형 있게 들어간 ‘치킨햄치즈샌드위치’와 홀그레인피클마요, 랜치소스에 스모크햄과 토마토, 로메인 등의 채소가 가득 들어간 ‘더블토마토햄샌드위치’, 인기 걸그룹 ‘아일릿’ 콜라보 후속으로 ‘타로크림코코넛샌드위치’를 새롭게 선보인다.

이마트24, 샌드위치 맛·품질부터 패키지까지 전면 개편. (제공=이마트24)

프리미엄 샌드위치 상품군에도 ‘햄&치즈크루아상샌드위치’, ‘굿모닝샌드’ 등 신상품을 선보인다.

‘햄&치즈크루아상샌드위치’는 크루아상 번과 바질마요소스, 스모크햄 2장과 치즈 등으로 구성됐다. ‘굿모닝샌드’는 모닝빵에 햄치즈, 양파에그샐러드 등 2가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 상품이다.

이마트24는 샌드위치 새당장을 기념해 행사카드로 전 상품 결제 시 20% 할인혜택을 제공하는 행사와 모바일 앱 행사 페이지에서 응모버튼을 누르면 매일 선착순 100명을 대상으로 샌드위치 2천원 할인쿠폰을 증정하는 이벤트를 오는 30일까지 진행한다.

이경미 이마트24 FF팀 MD는 “헬시플레저 트렌드를 반영해 샌드위치의 맛, 품질부터 패키지까지 전면 리뉴얼을 진행한다”며 “앞으로도 샌드위치가 이마트24의 대표적인 상품이 될 수 있도록 고객들의 니즈를 반영 다양한 상품 개발을 위해 노력할 것”이라고 말했다.