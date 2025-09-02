이마트24, 모바일 앱 QR 간편결제 서비스…결제·적립·할인 한 번에

이마트24가 온·오프라인 결제 시 모바일 앱에서 QR코드를 스캔하면 결제는 물론 포인트 적립 등 다양한 기능을 한 번에 사용할 수 있는 간편결제 서비스를 시작했다고 2일 밝혔다.

고객들은 모바일 앱에 신용·체크카드를 연동 후 QR코드 스캔 시 결제와 더불어 기존에 연동해둔 제휴포인트 적립 또는 사용 및 통신사 할인이 자동으로 적용된다. 보유해둔 쿠폰이 있다면 바로 사용할 수도 있다.

이마트24는 최근 3년간 7월 말 기준 모바일 앱 MAU가 전년 동기 대비 평균 약 50%씩 증가하고 있어, 늘어나는 고객 수요를 겨냥해 기존 통합바코드를 개선하게 됐다.

이마트24, 모바일 앱 QR 간편결제 서비스 시작. (제공=이마트24)

이마트24는 기존에 있던 통합바코드에 결제 기능이 추가된 만큼, 모바일 앱 이용자들의 편의성이 개선되고 신규 유저들이 유입돼 앱 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이마트24는 서비스 오픈을 기념해 오프라인에서 모바일 앱 QR로 결제 시 다양한 증정 혜택을 제공하는 행사를 9월 한 달간 진행한다.

관련기사

고객들이 매장에서 앱 QR로 첫 결제 시 선착순 1만명을 대상으로 이마트24 오프라인 전용 ‘구운감자’ 무료 쿠폰을 증정한다. 매장에서 동일 방식으로 1만원 이상 결제 시 추첨을 통해 ‘샤크 닌자 블라스트’를 증정하는 이벤트와 인기 상품 7종에 대해 1+1 덤증정 혜택도 제공한다.

박혜림 이마트24 플랫폼마케팅팀 파트너는 “모바일 앱의 핵심 기능 중 하나인 통합바코드에 고객들의 서비스 이용경험을 개선할 수 있는 결제 기능을 추가했다”며 “앞으로도 다양하고 재미있는 QR 간편결제 전용 행사 기획과 더불어 편리하면서도 고객 친화적인 모바일 앱을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.