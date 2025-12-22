스타벅스, 저녁 시간대 음료 30% 할인 연말까지 운영

스타벅스가 저녁 시간대 할인 프로그램 ‘굿 이브닝’을 연말까지 운영하며 퇴근 후 모임 수요를 끌어들이고 있다.

스타벅스 코리아는 오후 6시 이후 제조 음료와 케이크 또는 샌드위치를 함께 구매하면 제조 음료를 30% 할인해주는 ‘굿 이브닝’ 프로그램 시범 운영을 31일까지 이어간다. 해당 프로그램은 저녁 시간대 카페에서 식사나 모임을 갖는 고객이 늘어나는 소비 트렌드를 반영해 올해 4월부터 도입됐다.

스타벅스는 고객 반응을 반영해 지난 6월 18일부터 할인 대상 음료를 디카페인·카페인 프리 음료에서 전체 제조 음료로 확대하고, 푸드 역시 케이크 중심에서 샌드위치까지 넓혔다.

(사진=스타벅스)

스타벅스가 6월 18일부터 12월 9일까지 25주간의 판매 데이터를 분석한 결과, ‘굿 이브닝’ 적용 시간대인 오후 6시 이후 전체 제조 음료 판매량은 프로그램 도입 전 대비 20% 증가했다. 특히 블렌디드 음료 판매량은 약 2배 가까이 늘었으며, ‘딸기 딜라이트 요거트 블렌디드’가 가장 높은 판매량을 기록했다.

저녁 시간대 카페인 부담을 줄이려는 수요도 확인됐다. 디카페인 아메리카노 판매량은 30% 증가했으며, 일부 매장에서 판매 중인 칵테일 음료 역시 판매량이 2배 이상 늘었다.

푸드 판매도 함께 증가했다. 18시 이후 샌드위치 판매량은 36% 늘었으며, ‘햄 & 루꼴라 페스토 샌드위치’ 등이 인기를 끌었다. 케이크는 ‘부드러운 생크림 카스텔라’, ‘진한 가나슈 9 레이어 케이크’, ‘고구마 카스텔라 생크림 케이크’ 등 부드러운 식감의 제품 선호도가 높았다.

스타벅스는 이러한 수요를 반영해 올해 상반기 기준 전체 매장의 80% 이상을 밤 10시까지 운영하도록 영업시간을 확대했다. 저녁 시간대 카페를 단순한 커피 소비 공간이 아닌 식사와 모임 공간으로 활용하려는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 판단이다.

스타벅스는 연말까지 ‘굿 이브닝’ 프로그램을 운영하며 고객 반응을 지속적으로 살핀다는 계획이다.

스타벅스 코리아 이상미 마케팅담당은 “저녁 시간대에 음료와 푸드를 함께 즐길 수 있도록 합리적인 혜택을 마련했다”며 “연말까지 스타벅스 매장에서 일상의 시간을 보내는 고객들이 혜택을 체감할 수 있도록 운영할 것”이라고 말했다.