‘15살 생일 맞은’ 트레이더스, 연중 최대 할인전 진행

이마트는 트레이더스 홀세일 클럽이 개점 15주년을 맞아 오는 24일부터 30일까지 신선식품, 생필품, 리빙 등 다양한 카테고리에 걸쳐 할인 행사를 진행한다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 겨울철 수요가 늘어나는 신선식품 중심으로 할인 폭을 크게 확대했다.

트레이더스는 김장과 홈파티 등 가족 모임과 행사로 육류와 과일 등 신선식품 소비가 크게 증가하는 것에 착안해 삼성카드 결제 시 ‘1등급 이상 국내산 한돈 목심/삼겹살(냉장/팩)’은 8천원 할인, ‘제스프리 제주 골드키위(1.3kg/팩)’는 5천원 할인한다.

트레이더스의 스테디셀러 ‘1등급 한우 양념 소불고기(1.7kg/팩)’는 신세계포인트 적립 시 5천원, ‘호주산 냉장 와규(F1) 오이스터 블레이드(냉장/팩)’는 8천원, ‘횟감용 연어필렛(팩)’은 5천원, ‘국내산 딸기(500g/팩)’는 2천원 할인한다.

트레이더스 15주년 포스터. (제공=이마트)

인기 가전 할인 혜택도 강화했다. 삼성카드 결제 시 ‘신일 선풍기형 세라믹 히터’와 ‘블루필 듀얼젯 터보 가습기 1L(2개입)’을 각각 1만원 할인한다. ‘미닉스 더플렌더 프로(그레이지)’ 음식물쓰레기 처리기는 28일부터 30일까지 3일 간 특가로 22만원 할인된 24만8천원에 구매할 수 있다.

자체 브랜드 T STANDARD(T 스탠다드)의 인기 상품도 최대 20% 할인한다. 삼성카드 결제 시 ‘T STANDARD 파워 캡슐(45입×3팩)’ 세제는 3천원 할인된 1만9천980원에, ‘T STANDARD 프리미엄 바스티슈(40m×30롤)’는 2만1천480원에 구매할 수 있다.

크리스마스 및 연말 분위기를 낼 수 있는 다양한 상품도 저렴하게 판매한다.

대표 상품 ‘글렌알라키 15년 CS코리아 익스클루시브(700㎖)’는 24만9천800원에 판매한다. 이 상품은 글렌알라키의 디스틸러 빌리 워커가 직접 한국을 위해 블렌딩한 위스키로 트레이더스 단독 상품이다.

와인은 ‘드보 디 로제(750㎖)’를 삼성카드 결제 시 정상가 9만2천400원에서 50% 할인한 4만6천200원에 판매하는 등 80여 품목 대상 파이널 세일을 진행해 최대 반값에 구매할 수 있는 기회를 마련했다.

삼성카드 결제 시 ‘샤또 뽕떼 까네 2021(750㎖)’을 1천200병에 한정해 20% 할인한 16만7천840원에 판매하는 등 한정수량 특가를 진행하고, 와인 200여종은 2병 이상 구매하면 20% 할인한다.

이 외에도 쿠키와 캔디를 활용해 직접 쿠키 하우스를 조립하는 ‘윈터 하우스 키트(1kg)’는 1만4천980원에, 산타와 눈사람 모양의 쿠키가 담긴 ‘윈터 쿠키 키트(820g)’는 1만2천980원에 판매한다. 트리, 조형물, 장식 등 크리스마스용품도 최대 30% 할인된 가격에 만나 볼 수 있다.

관련기사

15주년을 맞아 15만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 1만5천원 쿠폰도 받을 수 있다. 트레이더스 카카오톡 채널을 친구 추가하면 제공하며 발급 및 사용기간은 24~30일이다.

이형순 이마트 트레이더스 사업부장은 “트레이더스가 15주년을 맞을 수 있었던 것은 그동안 변함없이 성원을 보내주신 고객 덕분”이라며 “이번 행사는 감사의 뜻을 담아, 신선식품과 겨울철 필수 품목부터 크리스마스 시즌 상품까지 고객 수요가 높은 품목을 중심으로 폭넓게 구성했다”고 말했다.