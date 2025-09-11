이마트 '트레이더스' 잘 나가네…롯데마트 ‘맥스’는?

고물가가 이어지면서 대용량·저가를 내세운 창고형 할인마트가 훨훨 날고 있다. 코스트코가 독점하던 시장에 이마트의 트레이더스가 강세를 보이면서 시장이 양분되는 분위기다.

반면 롯데마트의 창고형 마트인 ‘맥스’는 다소 조용하다. 신규 출점도 중단되면서 사실상 사업 확대가 멈췄다. 경쟁사에 대적할만한 전략이 없다는 지적도 나온다.

코스트코 위협하는 트레이더스…출점도 속도

11일 유통업계에 따르면 올해 상반기 트레이더스 매출은 1조8천670억원으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 올해 상반기 할인점과 전문점 매출이 전년 동기 대비 각각 0.4%, 2.7% 오른 것과 비교하면 높은 성장률을 보였다.

트레이더스 구월점. (제공=이마트)

매출이 늘어나면서 이마트 전체 매출에서 차지하는 비중도 늘어났다. 지난 2015년 별도 기준 이마트 매출의 7.5%를 차지했지만, 2021년 20%를 돌파했다. 올해 상반기 기준으로는 21%로 집계됐다.

출점도 가속화하고 있다. 이마트는 지난 5일 인천광역시 남동구 구월동에 24호점 구월점을 개점했다. 이마트가 한 해에 트레이더스 2개 점 이상을 개점하는 것은 지난 2019년 이후 6년 만이다.

트레이더스가 성장하면서 창고형 대형마트 시장의 압도적인 1위인 코스트코와 시장을 양분하게 됐다.

코스트코의 최근 회계연도인 27기(2023년 9월~2024년 8월) 매출은 전년 동기 대비 7.6% 증가한 6조5천301억원이다. 같은 기간 영업이익은 16% 늘어난 2천185억원으로 집계됐다.

코스트코 역시 출점을 지속하고 있다. 현재 국내에 운영 중인 매장은 20곳이며 최근 전북 익산점 유치가 확정되면서 호남권에 첫 매장을 열게 됐다. 오는 2028년에는 청주점 개점을 목표로 하고 있다. 제주, 포항, 순천에도 출점을 검토 중인 것으로 알려졌다.

신규 출점 멈춘 롯데마트 맥스…“검토 중”

반면 이마트와 함께 대형마트 양강구도를 이루는 롯데마트는 창고형 할인마트 업계에서는 다소 부진하다.

롯데마트 천호점 매장 입구. (제공=롯데쇼핑)

롯데마트는 지난 2012년 서울 금천구 독산동에 창고형 할인마트 ‘빅(VIC)마켓’ 1호점을 열었다. 트레이더스와의 차이점은 코스트코처럼 연간 회원비를 내야 이용할 수 있는 ‘회원제’라는 점이다. 트레이더스는 연회비 없이 누구나 이용할 수 있다.

개점 당시 빅마켓의 개인 회원과 사업자 회원 연회비는 각각 3만5천원, 3만원으로 코스트코와 동일했다. 취급 품목수는 코스트코와 유사한 3천여 개였고 코스트코처럼 수입 가공식품을 다수 들여왔다.

이후 롯데마트 도봉점과 영등포점, 신영통점을 빅마켓으로 전환해 5호점까지 점포를 늘렸지만, 낮은 성장세를 이유로 2개 점포를 폐점하고 지난 2020년에는 무료회원제로 전환했다.

이후 2022년 빅마켓의 이름을 ‘롯데마트 맥스’로 바꾸고 2023년까지 전국의 맥스 매장을 20개로 확대하겠다는 청사진을 내놨지만, 현재 맥스로 운영 중인 매장은 영등포·금천·송천·상무·목포·창원중앙점 등 6곳에 불과하다.

업계에서는 롯데마트 맥스의 부진의 이유로 ‘전략 실패’를 꼽았다. 기존에 있던 롯데마트를 맥스로 리뉴얼하는 식으로 점포를 출점하는 전략을 펼치면서 공간 활용도가 낮아졌다는 이유에서다.

여기에 고객을 유인할 만한 자체 브랜드(PB) 상품까지 부재한 것이 뼈아팠다. 롯데마트 맥스가 출범 초기 사업모델을 유사하게 설정한 코스트코는 ‘커클랜드’라는 PB가, 후발 주자인 트레이더스는 ‘티 스탠다드’라는 PB를 중심으로 경쟁력을 확보했다.

하지만 롯데마트는 지난 2022년 특허청에 ‘베스트 프라이스’라는 상표권을 출원만 하고 실제 제품 출시로는 이어지지 않았다.

익명을 요구한 유통업계 관계자는 “창고형 마트가 단순히 상품의 용량을 늘린다고 해서 되는 것이 아니다”며 “일부 고객들 사이에서는 ‘롯데마트 상품을 대용량으로만 파는 것 같다’는 의견이 나오면서 상품 경쟁력 측면에서 아쉽다는 지적이 있었다”고 말했다.

이어 “창고형 마트를 찾는 소비자들은 단위당 가격이 저렴한 것을 원하는데, 제조사 브랜드(NB)보다 저렴한 경쟁력 있는 PB가 부재해 소비자들이 타사와 비교할 수 밖에 없는 것”이라고 덧붙였다.

롯데마트 관계자는 “맥스 점포 확대 관련해서는 내부적으로 검토 중인 단계”라고 답했다.