9월엔 스타벅스로…1천500만 회원 달성 앞두고 역대급 행사 진행

스타벅스 코리아는 스타벅스 리워드 회원 누적 1천500만 명 달성을 앞두고 다음 달 1일부터 역대 최대 규모의 혜택을 제공하는 버디(단골 고객) 감사 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

우선 9월 한 달 동안 ‘원 모어 커피’ 쿠폰 제공 대상 음료를 ▲오늘의 커피 ▲아이스 커피 ▲카페 아메리카노 ▲카페 라떼 ▲콜드 브루 등 기존 5종에서 모든 제조 음료로 확대한다.

스타벅스 리워드 회원이 스타벅스 카드 또는 계좌 간편결제로 모든 제조 음료 구매 시 방문별과 함께 60% 할인된 가격으로 30분 후 ▲오늘의 커피 ▲아이스 커피 ▲디카페인 카페 아메리카노 ▲1/2 디카페인 카페 아메리카노를 한 번 더 마실 수 있는 ‘원 모어 쿠폰’을 받을 수 있다.

[스타벅스, 1천500만 회원 달성 앞두고 역대 최대 규모 감사 이벤트 전개. (제공=스타벅스코리아)

적은 수의 적립 별로도 할인 혜택을 누릴 수 있도록 교환 쿠폰 가짓수도 늘어난다.

골드 및 그린 회원은 9월 한 달 동안 별 3개로 음료 또는 푸드를 1천500원 할인 받을 수 있는 쿠폰을 교환할 수 있고, 별 30개를 이용해 머그, 텀블러 등 스타벅스 굿즈를 1만5천원 할인 받을 수 있는 ‘MD 1만5천원 할인’ 쿠폰을 발행할 수 있다.

비회원 고객들도 음료 할인 혜택을 누릴 수 있다.

스타벅스는 다음 달 1일부터 7일까지 ▲카페 아메리카노 ▲카페 라떼 ▲콜드 브루 ▲아이스 커피 ▲오늘의 커피 5종을 대상으로 그란데 사이즈는 500원, 벤티 사이즈는 1천200원 할인 혜택을 제공한다.

다음 달 8일부터 18일까지 11일간은 블렌디드와 프라푸치노 음료 구매 시 오늘의 커피 또는 아이스 커피 주문 시 이용할 수 있는 1+1 쿠폰을 즉시 제공한다.

이 밖에도 스타벅스는 구독 서비스인 ‘버디패스’ 이용자에게 9월 한 달 동안 제조 음료 30% 할인 쿠폰을 2장(기존 1장) 제공한다.

스타벅스 앱 내 온라인 스토어에서도 ‘Every Happy Week’ 이벤트를 진행한다. 다음 달 1일부터 21일까지 주차별로 각 카테고리 대표 상품들을 최대 63% 할인해 1만5천원 균일가에 판매하는 ‘버디 딜(BUDDY DEAL)’을 진행한다.

온라인 스토어에서는 1주차인 1일 오전 10시부터 7일까지 일주일간 바스크 치즈 케이크, 티라미수 롤 케이크 등 인기 디저트 5종을 할인하고 2주차인 8~14일에는 사이렌 머그, 글라스 6종을 대상으로 진행한다. 3주차(15~21일)에는 사이렌 레버 드리퍼, 우드 핸들 글라스 서버 등 커피용품과 토트백, 에코백 등 라이프스타일 용품들을 버디딜로 선보인다. 해당 상품들은 주문 시 지정한 장소로 택배 배송된다.

또 9월 한 달 동안 온라인 스토어에서는 올해 다양한 컬러로 출시된 ‘탱크 텀블러’ 라인업을 포함해 인기 상품들을 엄선한 총 12종의 텀블러 구매 시 ‘에코 텀블러 음료 쿠폰’ 2장(기존 1장)을 제공하는 ‘‘One More Beverage’ 이벤트도 진행된다.

관련기사

스타벅스는 2011년 9월 스타벅스 리워드를 처음 선보인 이후 스타벅스 리워드 개편, 원 모어 커피 출시, 버디패스 출시, 계좌 간편결제 서비스 도입 등 다양한 프로그램을 선보였다. 그 결과 스타벅스 리워드 회원 1천500만명 달성을 앞두고 있다.

이상미 스타벅스 코리아 마케팅담당은 “고객이 보내주신 신뢰에 대한 큰 감사의 의미로 9월 한 달 동안 온·오프라인 채널에서 역대 최대 규모의 감사제를 진행한다”며 “길어진 더위 끝무렵에 지친 몸과 마음을 스타벅스와 함께 편히 달래시기를 바라며, 앞으로도 고객의 라이프스타일과 기호에 맞는 다양한 리워드 프로그램을 선보일 것”이라고 말했다.