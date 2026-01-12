이더리움 창립자 "탈중앙화 스테이블코인, 달러 의존 취약점"

이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린이 탈중앙화 스테이블코인이 여전히 구조적으로 취약한 결함을 갖고 있다고 경고했다고 미국 가상자산(디지털자산) 매체 코인데스크가 11일(현지시간) 보도했다.

비탈릭 부테린은 상당수 탈중앙화 스테이블코인이 여전히 미국 달러 기준으로 가격이 결정된다는 점을 문제로 언급했다. 달러 연동 구조 자체가 글로벌 통화 시스템과 중앙화된 금융 환경에 의존하는 요소를 내포하고 있다는 것. 따라서 탈중앙화라는 목표와 긴장 관계에 놓여 있다는 설명이다.

담보 구조에 대해서도 문제를 제기했다. 탈중앙화 스테이블코인은 일반적으로 암호화폐나 실물자산을 초과 담보로 요구하는데 이 과정에서 담보 가치 변동성이 커질 경우 시스템 안정성이 크게 흔들릴 수 있다는 이야기다.

특히 극단적인 시장 상황에서는 담보 청산이 연쇄적으로 발생할 가능성을 배제하기 어렵다고 봤다.

가격 안정성을 유지하는 데 핵심 역할을 하는 오라클 역시 취약 지점으로 언급됐다. 부테린은 오라클이 충분히 분산돼 있지 않거나, 자본력이 큰 주체의 영향을 받을 경우 시스템 전체가 왜곡될 위험이 있다고 설명했다. 탈중앙화 스테이블코인이 외부 데이터에 의존할 수밖에 없는 한계를 지적한 셈이다.

이와 함께 거버넌스 문제도 함께 지적하며 탈중앙화를 표방하더라도 실제 운영 과정에서는 소수 이해관계자나 대규모 토큰 보유자가 의사결정에 과도한 영향력을 행사할 수 있다고 언급했다. 시스템이 명목상 탈중앙화 구조를 갖추고 있더라도 실질적으로는 중앙화된 통제에 가까워질 수 있다는 것이다.

비탈릭 부테린은 또 다른 문제로 수익 구조를 꼽았다. 이더리움 스테이킹과 같은 다른 온체인 수단이 상대적으로 안정적인 수익을 제공하는 상황에서 탈중앙화 스테이블코인을 유지하기 위해 자산을 묶어두는 것이 참여자에게 충분한 유인을 제공하지 못하고 있다는 점을 지적했다.

이러한 문제들이 단기간에 해결되기 어려운 구조적 성격을 띠고 있다고 설명했다. 그는 탈중앙화 스테이블코인이 장기적으로 의미 있는 역할을 수행하기 위해서는 기술적 설계와 인센티브 구조 전반에 대한 근본적인 재검토가 필요하다고 밝혔다.