"멤버십 회원만 누려라"...11번가, 초특가 '패밀리딜' 오픈

11번가가 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'(1~11일) 기간, 무료 멤버십인 '11번가플러스' 회원만을 위한 한정 초특가 상품 '패밀리딜'을 선보인다고 3일 밝혔다.

이 회사는 멤버십 회원 전용 상품으로 MD가 직접 엄선한 카테고리별 인기 상품 100여 종을 온라인 최저가 수준으로 마련했다.

11번가플러스는 고객이 최대 5명까지 패밀리를 결합해 11번가에서 함께 쇼핑하면 매월 다양한 할인·적립 혜택을 받는 무료 멤버십 프로그램이다.

11번가 무료 멤버십 '11번가플러스'

패밀리딜은 2인 이상 패밀리로 결합한 11번가플러스 회원이면 누구나 구매할 수 있으며 오는 11일까지 한정수량 판매된다. 정가 대비 48% 할인한 휴대용 아웃도어 블루투스 스피커 'JBL CLIP 5'(4만5천800원)부터 '쿠첸 더 핏 슬림 6인용 전기압력밥솥'(52% 할인), 1만원 미만의 파격적 가격을 앞세운 '스카이 핏 블루밍2 무선 이어폰'(7천990원) 등 다양한 디지털 카테고리 상품을 최저가 수준에 판매한다.

최근 수요가 높은 시즌 상품들도 높은 할인율로 선보인다. 듀얼 분사로 가습량을 높인 '프롬비 더블미스트 1리터 무선 가습기'(68% 할인, 2만4천800원), '일월 네오 빗살패턴 카본매트'(66% 할인, 3만2천900원) 등 계절가전과, 가을 나들이철을 겨냥한 '씨라이프 코엑스 아쿠아리움 1인 연간이용권'(47% 할인, 6만9천원), '아쿠아플라넷 제주 1인 입장권'(33% 할인, 2만9천900원) 등을 특가 판매한다.

여기에 빌레로이앤보흐(고블렛잔 세트), 휘슬러(코펜하겐 냄비세트), 테팔(블렌더) 등 테이블웨어 및 주방용품 대표 브랜드들의 상품과 '코카-콜라', '일리 캡슐커피', '난각번호 1번 동물복지 유정란', '앙블랑 물티슈' 등 마트 상품, 'VT코스메틱 컬러 리들샷 스틱파우치', '더마비 바디로션' 등 뷰티 제품까지 다채로운 품목들을 할인가에 만나볼 수 있다.

최근 11번가는 보다 손쉽게 패밀리를 결합할 수 있는 '패밀리 자동매칭' 기능을 새롭게 도입했다. 11번가플러스가 패밀리 결합 인원이 많을수록 포인트 적립 혜택이 커지는 만큼, 빠른 패밀리 결합을 희망하는 고객들끼리 자동매칭을 통해 이어줘 간편하게 더 큰 멤버십 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

11번가는 11번가플러스 출시 1주년 기념 이벤트 '생일 케이크 촛불끄기'를 이달 30일까지 진행한다. 제한 시간 내 촛불을 끄는 방식의 게임형 이벤트로, 미션을 수행한 고객은 '11페이 포인트' 최대 1만 포인트를 적립 받을 수 있다. 이벤트 페이지를 주변 지인에게 공유할 경우 최대 10회의 추가 참여 기회가 제공된다.