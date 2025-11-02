29CM, 연중 최대 할인 행사 ‘겨울 이구위크’ 개최

취향 셀렉트샵 29CM(이십구센티미터)가 연중 최대 규모의 할인 행사인 '2025 겨울 이구위크(29WEEK)’를 내달 3일부터 13일까지 열흘간 진행한다고 2일 밝혔다.

‘이구위크’는 29CM가 매년 실시하는 대규모 패션·라이프스타일 브랜드 쇼핑 기획전이다. 29CM 인기 브랜드 상품을 최대 할인으로 구매할 수 있는 연중 대표 쇼핑 행사로 자리잡았다.

이번 행사에서는 여성 패션부터 유니섹스·홈·뷰티·푸드까지 총 1천835개 브랜드의 약 22만 8천여 개 상품을 선보인다. '최애 브랜드와 취향 탐험’이란 테마로 29CM 인기 브랜드를 한층 더 깊이 탐색해볼 수 있도록 다채로운 혜택과 이벤트를 확대 운영한다.

[29CM 사진자료] 2025 겨울 이구위크 포스터

특히 브랜드별 매력을 깊이 있게 조명하기 위해 ‘원브랜드데이’ 기획전을 새롭게 선보인다. 브랜드 정체성이 뚜렷하고 제품 경쟁력이 높은 국내외 패션 브랜드를 하루 단위로 집중 조명한다. 뉴발란스, 어그 등 글로벌 브랜드와 포에토, 헤이그 등 탄탄한 팬층을 지닌 국내 여성 브랜드까지 총 10개 브랜드가 참여한다.

이와 함께 이구위크 대표 기획전인 ‘앙코르입점회’에서는 열흘 동안 매일 80여 개 인기 브랜드의 신상품과 스테디셀러를 최대 29% 할인 혜택으로 선보인다.

이번 이구위크를 더욱 즐길 수 있는 시간대별 참여 이벤트도 마련했다. 먼저 ‘이구딜’은 최대 86% 할인된 가격에 1천200여 개 상품을 제안하는 행사로 매일 오전 10시에 오픈한다. 또한 최대 50% 할인 쿠폰을 선착순 제공하는 럭키 쿠폰도 매일 오후 12시마다 지급한다. 패션·홈·뷰티 브랜드의 베스트 아이템으로 구성된 럭키박스도 최대 85% 할인된 가격에 정오마다 한정 수량으로 선보인다. 겨울 필수 아이템인 코트, 니트, 카디건, 무스탕 등에도 추가 할인 쿠폰을 지급한다.

실시간 라이브 방송 ‘29라이브’는 총 14회 확대 편성됐다. 열흘간 매일 오후 8시 29CM 앱에서 진행하고 행사 중 5일은 오후 6시에 추가 방송을 편성해 브랜드별 겨울 신상품을 최대 할인가로 선보인다. 이번 라이브에는 ▲반로에 ▲로우클래식 ▲시야쥬 ▲아뜰리에 드 루멘 ▲파사드패턴 ▲폴뉴아 등 올 한해 29CM 패션·홈 카테고리 베스트 랭킹 상위권 브랜드가 참여할 계획이다.

본 행사에 앞서 31일부터 3일간 29CM 앱에서 사전 고객 참여 이벤트도 진행한다. 이번 겨울 이구위크에 참여하는 주요 패션·홈·뷰티 브랜드의 제품 이미지의 짝을 맞추는 총 5단계 미션을 완수하면 최대 1만119원의 적립금을 지급한다. 또한 29CM 인기 브랜드 55개의 겨울 신상품을 체험할 수 있는 ‘29체험단’ 참여 이벤트도 실시한다.