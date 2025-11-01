네이버, 장소 검색서 ‘휠체어 출입 가능’ 필터 추가

네이버(대표 최수연)가 플레이스 검색에서 ‘휠체어 출입 가능’ 여부를 확인할 수 있는 필터를 도입했다고 1일 밝혔다.

플레이스 필터는 네이버앱/웹, 네이버지도 앱에서 장소 검색시 방문 목적에 맞는 곳들을 한 눈에 확인할 수 있도록 돕는 기능으로, 업종마다 사용자들이 자주 찾는 내용을 반영한 맞춤형 필터가 적용돼 있다. 예컨대 음식점은 ‘혼밥’, ‘룸’, ‘주차’, ‘유아의자’, 숙박시설은 ‘취사가능’, ‘애견 동반’, ‘수영장’ 등의 필터로 세분화된 검색이 가능하다.

네이버는 여기에 교통약자의 이동 편의를 고려해 ‘휠체어 출입 가능’ 필터를 추가했다. 사용자는 식당·숙박·미용실·명소·병의원 등 업종별로 휠체어 출입 가능한 입구가 있는 장소들을 손쉽게 모아 볼 수 있다.

[이미지] 플레이스 휠체어 필터

‘가평 펜션’, ‘강남 해물찜’, ‘용인 가볼만한곳’과 같이 ‘지역+업종’이나 ‘지역+메뉴명’, ‘지역+가볼만한곳’으로 검색한 후 ‘휠체어 출입 가능’ 필터를 클릭하면 조건에 해당하는 장소들이 나열되는 식이다.

아울러 휠체어 출입이 가능한 모든 장소의 플레이스 상세 페이지에 휠체어 모양 아이콘을 표시한다. 방문하려는 장소를 검색하면 업종에 관계없이 휠체어 출입 가능 여부를 직관적으로 확인할 수 있어, 교통 약자들의 장소 탐색 편의가 한층 높아질 것으로 기대된다.

해당 필터는 지난 30일 네이버앱과 웹에 적용됐으며, 네이버지도 앱에는 11월 내에 반영될 예정이다.

네이버 플레이스 검색 최지훈 리더는 “교통약자들의 일상 속 이동 편의를 증진하기 위해 ‘휠체어 출입 가능’ 장소 필터를 도입했다”며, “앞으로도 생활밀착형 기능들을 고도화해 이용자들의 다양한 니즈에 부합하는 섬세한 장소 탐색 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.