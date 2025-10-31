KT알파쇼핑, 17일까지 '블랙 K 페스타' 진행

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 유통업계의 연중 최대 쇼핑 성수기인 블랙프라이데이를 앞두고 오는 1일부터 17일까지 ‘블랙 K 페스타’를 진행한다. 전 구매 고객 대상 초특가 할인부터 적립까지 풍성한 고객 혜택을 제공한다.

KT알파 쇼핑은 행사 기간 동안 대상 상품 모바일 구매 시 10% 적립과 함께 10% 할인쿠폰 및 추가 10% 중복 쿠폰을 지급한다. 또한, KT알파 쇼핑 모바일에서 9천900원부터 2민9천900원까지 균일가 대전을 만나볼 수 있다. 특정 제품에 한해 최대 90% 핫딜 초특가 상품도 선보인다.

특히, 본격적으로 날씨가 쌀쌀해지면서 가을·겨울 패션 아이템을 준비하는 고객을 위해 10일부터 17일까지 약 일주일 간 패션 특화 방송을 집중 편성한다. KT알파 쇼핑의 대표 패션PB ‘르투아’와 프랑스 신진 디자이너 새미 보이트 협업 단독 브랜드 ‘새미보이트’, 최현우 쇼호스트의 여성 패션 브랜드 ‘초우즌’, 영국 프리미엄 아웃도어 브랜드 ‘헨리로이드’ 등 인기 상품을 만나볼 수 있다.

겨울 인기 외투 중 하나인 무스탕으로 ‘브루노제이 양모 100 카라 무스탕’을 정상가 대비 약 70% 할인가에 선보인다. 한겨울에 활용하기 좋은 머플러로 ‘르퓨어 캐시미어 100 우븐머플러’는 약 80% 할인가에 판매한다. ‘르투아 캐시미어블렌디드 케이프’와 ‘헨리로이드 남성 윈드자켓 1종’은 각각 9천900원과 8천900원에 만나볼 수 있다. 일부 상품에 한해서는 모바일 혜택까지 모두 적용 시, 한정수량으로 최대 90% 할인 혜택이 적용된다. 르투아 캐시미어 글리터 하프넥 니트 및 캐시미어블렌디드 케이블베스트 등이다.

일상 생활에 있어 실속을 챙기고 싶다면 KT알파 쇼핑 모바일에서 '균일가 대전'을 눈여겨 볼 만 하다. ▲프로코 실내건조 7종효소 피톤치드 세탁세제 2.5L(4개입) ▲웰빙촌 여수돌산갓김치 1kg ▲새우표 완도 도시락김 4g(18봉)을 9천900원 최저가로 판매한다. 균일가 대표 상품으로 ▲뉴트리디데이 애플사이다비니거 2병(1만9천900원) ▲올즙 올바른 유기농 레몬즙 100포(2만9천900원) ▲일명 ‘승무원 미스트’로 입소문난 프리미엄 안티에이징 세럼 ‘달바 로얄세럼’은 1만9천900원부터 3만9천900원까지 다양한 구성으로 만나볼 수 있다.