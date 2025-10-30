K뷰티 플랫폼 와이레스, 도쿄 하라주쿠에 첫 팝업 열었다

글로벌 K-뷰티 플랫폼 와이레스(YLESS)가 일본 도쿄 하라주쿠에 첫 해외 오프라인 팝업스토어를 성공적으로 오픈하며, 글로벌 시장 확대의 교두보를 마련했다.

와이레스는 지난 27일 하라주쿠역 인근 편집숍 ‘앤드에스티도쿄(and ST TOKYO)’내에 팝업스토어를 열고, 오는 11월 13일까지 운영한다. 와이레스는 오픈 첫날부터 많은 현지 방문객이 몰리며, 일본 소비자의 인디 K-뷰티 브랜드에 대한 높은 관심과 잠재 수요를 확인했다고 30일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 모바일 앱을 통해서만 만나볼 수 있었던 와이레스의 인기 제품들을 직접 보고 체험할 수 있는 첫 오프라인 기회로 주목받았다. 베스트셀러 ‘가히(KAHI)’를 비롯해 대표 듀프(Dupe) 라인 ‘블루콰티카’, ‘아방쥔’ 등 국내에서 경쟁력을 인정받은 다양한 제품들을 한자리에서 선보였다.

와이레스 하라주쿠 팝업스토 전경

특히 한국 전문가가 직접 진행하는 ‘퍼스널컬러 무료 진단’ 서비스가 뜨거운 반응을 얻고 있다. 1:1 맞춤형으로 개인 피부 톤에 최적화된 컬러를 추천하고, 메이크업 시연까지 제공하는 프로그램으로 국내 와이레스 매장에서도 외국인 관광객에게 큰 인기를 끌고 있는 콘텐츠다. 일본에서도 K-뷰티의 전문성과 체험 가치를 알리는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

이와 함께 방문 고객을 위해 제품 3개 이상 구매 시 50% 할인, 앱 다운로드 시 5% 추가 할인 쿠폰 증정 등 다양한 이벤트를 진행 중이다.

와이레스 이동열 대표는 “이번 도쿄 팝업스토어를 통해 일본 현지 고객들과 직접 만나 와이레스만의 K-뷰티 경험을 공유하고 소통하며, 데이터도 확보할 수 있는 중요한 시작점이 되었다” 며 “이를 기점으로 일본뿐 아니라 글로벌 오프라인 유통 채널을 적극 확대해 현지 소비자와 접점을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.