이퀄베리, 북미 아마존 스킨케어 세럼 부문 1위 기록

커머스 전문 스타트업 부스터스(대표 최윤호)가 전개하는 K뷰티 브랜드 이퀄베리는 대표 제품 ‘비타민 일루미네이팅 세럼’이 지난 27일 북미 아마존 BSR 페이셜 세럼(Facial Serum) 카테고리에서 1위를 기록했다고 29일 밝혔다.

BSR(최고 판매자 랭킹, Best Sellers Rank)은 판매량 및 판매 추세를 종합해 상품의 입지를 실시간으로 보여주는 지표다. 지난해 1월 아마존에 진출한 이퀄베리는 2년도 채 되지 않은 시점에 비타민 일루미네이팅 세럼으로 페이셜 세럼 카테고리 1위를 달성하며 글로벌 뷰티 시장에서 K뷰티의 인기와 경쟁력을 인정받았다.

비타민 일루미네이팅 세럼은 잡티∙기미∙색소 침착 등 피부 고민을 정확히 겨냥하면서 민감 피부도 사용 가능한 자극 없는 포뮬러로 현지 소비자들의 호응을 얻고 있다. 번들거림 없는 산뜻한 사용감은 물론, 단순한 잡티 개선을 넘어 세라마이드 캡슐이 풍부한 보습력을 선사한다는 점에서 긍정적 반응이 이어지고 있다.

신규 출시된 스무디 세럼 라인의 제품들도 눈에 띄는 성과를 거두고 있다. 특히 NAD+ 펩타이드 세럼은 출시한 지 한 달도 되지 않아 BSR 페이셜 세럼 부문 6위에 올랐으며, 함께 출시한 알로에 PDRN 세럼과 히알토인 플러딩 세럼 역시 판매 호조를 보이고 있다. 이는 기존의 비타민∙바쿠치올 세럼이 BSR 10위권에 들었던 기간과 비교했을 때 단기간에 이루어진 괄목할만한 성과다.

또한 비타민 세럼과 NAD+ 세럼은 ‘Most Wished For’ 순위에서도 각각 1, 2위를 기록하며 높은 구매 수요와 소비자 선호도를 입증하고 있다. 해당 순위는 고객들이 결혼 및 출산 선물로 받길 원하는 목록인 웨딩∙베이비 레지스트리에 가장 많이 추가한 상품을 보여주는 순위다.

이러한 성과의 배경에는 제품력과 함께 소셜미디어 상에서 효과적으로 시선을 잡아 끄는 세럼 라인의 차별화된 제형과 톡톡 튀는 컬러감이 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 향후 이퀄베리는 제품의 강점을 살려 각 시장 특성에 적합한 인플루언서 마케팅 강화를 통해 현지 인지도를 확대할 예정이다.

부스터스 관계자는 “이퀄베리는 K뷰티의 기술력과 감성 위에 다양성과 자존감의 철학을 결합해 전 세계 소비자들에게 '자신의 피부를 있는 그대로 존중하며 돌보는 경험'을 제공하는 브랜드로 성장해 나가고 있다”며, “K뷰티의 세밀한 연구력과 이퀄베리의 가치 철학이 만나, 자연∙기술∙자기 이해의 균형을 갖춘 뷰티 루틴을 제시할 계획”이라고 말했다.