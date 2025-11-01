"단체쇼핑·가이드경비 없어요"...SK스토아, 홋카이도 하나팩 2.0 방송

SK스토아(대표 양맹석)가 지난해 큰 인기를 끌었던 ‘홋카이도 하나팩 2.0’을 다시 선보인다고 1일 밝혔다.

‘하나팩 2.0’은 하나투어가 기획한 패키지 여행 브랜드이다. 기존 여행의 불편 요소였던 단체 쇼핑과 가이드 경비를 없애고 선택 관광도 합리적으로 제안해 호평을 받아왔다.

이번에 SK스토아가 선보이는 ‘홋카이도 하나팩 2.0’은 단체 쇼핑, 가이드 경비는 물론, 선택관광까지 없앴다. 이를 통해 고객은 추가 비용이나 불필요한 일정 없이 오롯이 여행의 즐거움에 집중할 수 있다.

SK스토아 훗카이도 상품

실제로 지난해 첫 선을 보인 ‘홋카이도 하나팩 2.0’은 취급 목표 대비 평균 125%를 초과 달성하며 큰 호응을 얻었다. SK스토아는 이러한 성과와 고객 반응을 바탕으로, 한층 강화된 일정과 특전을 담은 신규 패키지를 준비했다.

일본 관광청에 따르면 홋카이도는 도쿄, 오사카와 함께 외국인 관광객이 많이 찾는 여행지 중 하나다. 특히 한국, 대만, 홍콩, 동남아시아 여행객들에게 겨울 스포츠와 온천 명소로 각광받고 있으며, 한국인 여행객 사이에서는 만족도와 재방문 의향 모두 높은 지역으로 꼽힌다.

또한 홋카이도는 겨울에 일본에서 가장 먼저 눈이 내리고 가장 오래 머무는 지역으로, 삿포로 눈축제, 오타루 눈빛길 축제, 아사히 빙설 축제 등 다채로운 겨울 행사가 열린다. 또한 조잔케이, 아칸호 등 유명 온천지가 있어 설경과 함께 온천 체험을 즐길 수 있다는 점도 큰 매력이다.

이번 상품에는 인천 출발 국적기 왕복 항공권, 전 일정 호텔 숙박, 5대 특식과 간식, 주요 관광지 입장료가 모두 포함되어 있다. 오는 11월 1일 19시21분과 11월 2일 21시21분 두차례 방송을 통해 선보이며, 온천 숙박과 설경 드라이브, 알찬 일정으로 3박 4일간 홋카이도의 매력을 합리적인 가격에 경험할 수 있다.

SK스토아 신희권 커머스사업본부장은 “지난해 홋카이도 여행상품은 방송 직후 큰 반응을 얻었으며 고객 만족도 또한 매우 높았다”며 “올해는 한층 업그레이드된 일정과 온천 숙박, 합리적인 가격으로 다시 한번 고객 성원에 보답하겠다”고 말했다.