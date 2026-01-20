오리온, 밸런타인데이 한정 ‘투유 저당’ 출시…당 2g으로 낮춰

오리온은 밸런타인데이 시즌 한정판으로 당 함량을 낮춘 초콜릿 ‘투유 저당’을 출시한다고 20일 밝혔다.

회사 측에 따르면 투유 저당은 제품 1개를 모두 먹어도 섭취 당이 2g 수준이다. 오리온은 이를 방울토마토 4알 분량에 해당하는 수준으로 설계했다고 설명했다. 시중 초콜릿 평균 당 함량과 비교하면 80% 이상 낮다고 덧붙였다.

제품에는 카카오 함량 30% 이상을 적용해 카카오 특유의 진한 풍미와 쌉쌀한 여운을 살렸다는 게 회사 설명이다.

관련기사

투유 저당 제품 (사진=오리온)

오리온은 건강 관련 소비 트렌드 확산으로 밸런타인데이 시즌에도 ‘당 부담을 낮춘 초콜릿’ 수요가 있을 것으로 보고 해당 제품을 개발했다고 밝혔다.

오리온 관계자는 “당에 대한 부담은 줄이면서 카카오 본연의 풍미에 집중한 저당 초콜릿”이라며 “선물을 받는 사람의 건강까지 고려한 제품이 될 것”이라고 말했다.