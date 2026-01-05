"새해엔 건강하게"…GS25, 샐러드·건기식·저당 간식 매출 급증

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 작년 12월 29일부터 지난 4일까지 일주일간 매출 데이터를 분석한 결과, 새해 결심 소비를 반영한 ‘결심 상품’ 매출이 직전 동기간 대비 크게 증가했다고 5일 밝혔다.

건강기능식품 매출 신장률은 15.8%를 기록했으며 비타민, 이너뷰티 관련 제품이 상위권에 올랐다.

저당·제로 슈거 제품군 매출 신장률은 20.4%로 집계됐다. 고단백·저당 빵류와 제로 슈거 아이스크림 등이 매출 상위권을 차지했다.

GS25에서 모델들이 결심상품 앞에서 건강 관리를 다짐하는 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

기존 연초 특수 상품군 매출 역시 일제히 상승했다. ▲샐러드 19.7% ▲단백질 바 17.2% ▲구운란 15.9% ▲닭가슴살 13.5% ▲단백질 음료 10.9% 등이다. 특히 전체 닭가슴살 매출 가운데 소스·양념 제품 비중이 57%를 넘었다.

GS25는 이 같은 흐름을 반영해 오는 15일 PB 브랜드 리얼프라이스를 통해 블랙소이 닭가슴살, 토마토 닭가슴살 등 인기 플레이버를 적용한 신제품을 출시한다.

관련기사

또 이달 한 달간 200여 종의 결심 상품을 대상으로 행사를 진행한다. 구운란, 샐러드, 저당 간식, 단백질 음료, 그릭요거트, 제로음료 등에 대해 2+1, 1+1 행사를 진행한다. 또 써큐란 알파, 비에날씬 다이어트프로틴, 멀티비타민 이문샷 등 건강기능식품 전 상품 대상 1+1, 2+1 행사를 진행한다.

송지용 GS25 프로모션팀 매니저는 “새해를 맞아 건강과 자기 관리에 대한 관심이 크게 늘어난 가운데, 올해는 헬시플레저 트렌드가 더욱 두드러진 것으로 확인된다”면서 “앞으로도 고객 친화적이면서도 실용성을 높인 행사를 통해 라이프스타일플랫폼으로서 역할을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.