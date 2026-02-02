민주당, 2월 임시국회서 대비투자특별법 처리

더불어민주당이 2월 임시국회에서 대미투자특별법 처리를 추진한다.

정청래 당대표는 2일 국회서 열린 민주당 최고위원회의에서 지난달 수출 실적을 두고 “반도체와 자동차가 주도한 압도적인 기세를 이어가기 위해 관세의 불확실성을 시급히 걷어내야 한다”고 말했다.

이어, “우리 정부가 치열한 외교 끝에 타결한 미국과의 관세 협상이 흔들림 없이 현장에 안착할 수 있도록 또 우리 기업이 더 이상 불안에 떨지 않도록 대미투자특별법을 신속히 처리하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “민생법안 처리를 위해 각 상임위에서 속도감 있게 논의해 주실 것을 요청드린다”고 덧붙였다.

한병도 당 원내대표도 “민주당은 2월 국회를 민생개혁 국회로 만들겠다”며 “민생 회복의 골든타임을 지키기 위해 2월 국회에서 민생 개혁 입법의 고속도로를 놓겠다”고 말했다.

아울러 김정관 산업통상부 장관이 러트닉 미국 상무장관을 만난 사실을 언급하며 “민주당은 통상 불확실성을 없애기 위한 대미투자특별법 처리에 속도를 내겠다”며 “국민의힘도 조건 없이 협조하시길 바란다”고 강조했다.