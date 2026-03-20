로저스 쿠팡 대표, 새벽배송 10시간 뛰더니...근무여건 강화 약속

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 국회 청문회 과정에서 나온 새벽배송 동행 요청을 적극 수용, 새벽배송 체험을 마쳤다.

이번 새벽배송 체험은 국회에서의 약속 이행과 신뢰 강화를 위해 진행됐다.

쿠팡은 앞으로 배송현장 목소리를 적극적으로 경청, 직원 근무여건과 건강권을 강화하는데 앞장설 계획이다.

로저스 대표가 배송업무를 하고 있는 모습 (사진=쿠팡)

쿠팡은 로저스 대표가 경기도 성남시 중원구 일대에서 19일 저녁 8시30분부터 20일 오전 6시30분까지 진행한 새벽배송 체험을 마쳤다고 밝혔다.

이번 체험은 새벽배송 기사의 일상적인 업무 전 과정을 경험하도록 진행됐다.

앞서 염태영 국회의원은 지난해 12월 말 청문회에서 로저스 대표에 심야 배송 업무를 같이 해볼 것을 제안했고, 로저스 대표는 함께 배송하기로 약속했다.

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로저스 대표가 배송업무를 하고 있는 모습 (사진=쿠팡)

로저스 대표와 염 의원은 19일 저녁 경기도 성남 야탑 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프에서 안전교육과 상차 작업 등을 마친 후, 쿠팡 직고용 배송기사인 ‘쿠팡친구’와 동승해 각각의 택배차량으로 이동, 성남 중원구의 아파트·빌라·단독주택 지역을 구석구석 돌며 배송했다.

로저스 대표가 배송업무를 하고 있는 모습 (사진=쿠팡)

로저스 대표는 “고객을 위해 수고해 주시는 배송인력을 포함한 쿠팡 사업장의 모든 근로자분들을 자랑스럽게 생각하며, 앞으로도 안전하면서도 선진적인 업무여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.